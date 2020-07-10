Шукшин во мне: жителей Алтайского края просят прислать фотографии для онлайн-выставки, из которой сделают масштабную инсталляцию

В Алтайском крае стартовали мероприятия, приуроченные к 91-летию со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Altapress.ru совместно с министерством культуры Алтайского края создал проект «Я и Шукшин». Поучаствовать в нем может любой желающий.

Что за проект

«Я и Шукшин» — это проект, который будет идти в онлайн и оффлайн режиме.

Первый заочный этап подразумевает виртуальную выставку фотографий людей, которые любят Шукшина и приезжали на праздничные дни, посвященные земляку.

На втором очном этапе из снимков будет сделана большая инсталляция. Она станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и поэту.

Начало проекта

С 10 июля до 22 июля пройдет сбор фотографий. Снимки будут выставлены на сайте altapress.ru и музея Шукшина.

Фотографии должны быть с Шукшинских дней на Алтае. Не важно, какого года (архивные даже приветствуются) и с какого места — смотрели ли вы концерт на горе Пикет, были в музее Шукшина или приветствовали звезд на красной дорожке у театра драмы в Барнауле.

Главное — чтобы на этих фотографиях были вы или ваши родные, друзья. Атмосферные пейзажные фотографии с праздничных дней тоже принимаются!

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова

Фотографии можно прислать любым удобным способом:

Отправить на почтовый ящик yaishukshin@yandex.ru. Укажите ФИО автора фото , кто на нем изображен. И обязательно расскажите историю своего знакомства с творчеством Шукшина или как вы побывали на Шукшинских днях на Алтае. Отправить в сообщения социальных сетей altapress.ru — «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. Также не забудьте указать ФИО и рассказать свою историю. Опубликовать фотографию в своем профиле в социальных сетях с хэштегом #я_и_шукшин.

Виртуальная выставка будет выставлена на сайте 25 июля, в день рождения земляка.

Продолжение проекта

В следующем году проект «Я и Шукшин» получит логическое продолжение. Фотографии всех участников распечатают и сделают из них большую инсталляцию в виде фигуры памятника Шукшина на горе Пикет.

Открытие инсталляции пройдет в Шукшинские дни в 2021 году.

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова

Какие еще мероприятия пройдут в 2020 году

Шукшинский дни на Алтае-2020 пройдут в оффлайн-формате.

Поклонники таланта Шукшина смогут познакомиться с новыми выставками, поучаствовать в викторинах и фотоакциях, послушать онлайн-лекции, услышать «шукшинское» слово в исполнении участников фестиваля «Характеры» и многое другое.

Так, 1 июля стартовала акция «О Шукшине высоким слогом». Актеры, писатели, политики, ученые, музейщики, родственники Василия Шукшина читают и записывают на видео стихотворения, посвященные писателю, и стихотворения самого Василия Макаровича.

Видеоролики будут размещаться на сайте и в соцсетях Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, сообщает министерство культуры.

Акция вызвала большой интерес, работы принимают от участников из Москвы, Иркутска, Сахалина, Санкт-Петербурга.

Стихи Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого и Юнны Мориц о Василии Шукшине читают актеры Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Нина Усатова.

Дочь Василия Макаровича Мария прочтет стихотворение своего отца. Подхватили инициативу музея-заповедника и писатели России: Валентин Курбатов, Геннадий Иванов, Алексей Шорохов и другие.

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