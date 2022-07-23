26 июля
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Жизнь

Шукшинский фестиваль в Сростках: трансляция

23 июля в селе Сростки Алтайского края стартовал финальный день Шукшинского фестиваля. Здесь по традиции развернулись народные гуляния и ярмарка. Вечером на горе Пикет пройдет концерт Варвары Визбор. Корреспонденты altapress.ru ведут прямую трансляцию с места событий.

Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.
Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС.
18:48

И вот таким кусочком выступления Визбор altapress.ru завершает свою трансляцию.

18:45

На сцене — певица Варвара Визбор. Ее концертом завершается Шукшинский фестиваль.

Артистка призналась, что сразу согласилась приехать, потому что мечтала побывать на Алтае.

18:16

И, наконец, разрешилась главная интрига дня — прошло награждение победителей Шукшинского кинофестиваля.

Павел Деревянко взял приз за лучшую мужскую роль в фильме «Подельники».

Таисия Вилкова стала лучшей актрисой за роль в фильме «Непослушники».

Режиссер Иван Соснин награжден за лучшую режиссуру в фильме «Иваново счастье».

Лучшим стал фильм «Живы ли вы?» о жизни традиционной татарской семьи.

Спецприз получил фильм «Мятный пряник».

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
18:00

Ирина Муравьева решила обойтись без приветственных речей — она просто под аплодисменты зрителей исполнила три песни. Среди них была, конечно, «Позвони мне, позвони».

17:20

Губернатор Виктор Томенко выступил с приветственной речью. Он процитировал строки Шукшина о любви к малой родине, поблагодарил всех участников и высказал радость, что фестиваль наконец-то состоялся после долгого перерыва.

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
16:40

Праздничный концерт начался!

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
16:36

Кинозвезды также прошлись по «дорожке» и поприветствовали зрителей.

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
16:28

Приветствуют гостей-писателей.

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
16:15

Людей на Пикете становится все больше. В ожидании звезд.

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
16:03

Народная ярмарка развернулась и на горе Пикет. Чего тут только нет!

Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
Шукшинский фестиваль в Сростках, 2022 год
altapress.ru
15:30

Народ потихоньку поднимается на гору Пикет, чтобы занять лучшие места. Напомним, сегодня с концертом выступит Варвара Визбор.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
14:52

Юные казаки фотографируются с шашками.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
14:11

Экскурсию по Шукшинскому музею-заповеднику звездным гостям проводит директор музея Марина Торопчина.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
13:53

К звездной делегации также присоединился артист Иван Кокорин. На Шукшинском кинофестивале он представлял фильм «Мятный пряник».

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
13:50

Народная артистка России Ирина Муравьева приехала в Сростки вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Их встретила на месте министр культуры Елена Безрукова. Вместе они осматривают народную ярмарку.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
13:25

Виновник торжества — Шукшин во всем многообразии.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
13:00

Театр прямо на улице. Играют «Печки-лавочки».

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:47

Девочки, записываем рецептики.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:35

Да будет ПЕСНЯ!

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:26

Впрочем, в праздничных Сростках можно фотографироваться на каждом шагу.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:23

Живые скульптуры привлекают внимание, желающих с ними сфотографироваться — целая толпа.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:10

«Валяные коты огонь, скупила бы всех», — говорит наш корреспондент.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
12:02

Вера из Красноярского края 13 лет вязала игрушки для своих внуков. Потом надоело и она начала лепить.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
11:45

Парень из Новосибирска привез скульптуры из металла невероятно тонкой работы.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
11:35

Познакомимся с иногородними участниками.

Ирина приехала в Сростки из Брянской области. 16 лет делает кукол.

Ее центральная работа «Сила рода твоего». Ирина таким образом показывает, какое значение имеет для человека его семья (сама она росла без отца, поэтому в центре — мать).

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
11:30

Для этих жителей Бийского района вся жизнь — сплошные гастроли. Они постоянные участники различных всесезонных ярмарок и народных фестивалей.

Но летний Шукшинский любят особенной любовью — говорят, что тут не работают, а отдыхают.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
11:22

Познакомимся с участниками ярмарки поближе.

Женщина из Родинского района создает вот такие травяные композиции. Травы собирает в Горном Алтае. Стоимость одного «панно» — 3 тыс. рублей.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
11:12

А вот и официальное открытие ярмарки «Чудики». Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова приветствует присутствующих.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
10:55

Мастер-класс по шитью пирожков с душицей.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
10:52

Чем особенно славятся Сростки, помимо Шукшина? Правильно, пирогами! Сегодня их в достатке, в честь них устроили целый праздник пирога.

Пирожки продают с самыми разными начинками — и с грибами, и с яйцом, и с вишней, и с черемухой.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru

Особенно хорошо берут пирожки с калиной. Где берут ягоду в несезон — секрет.

Стоимость одного пирожка — примерно 40−70 рублей.

10:31

Праздничная программа стартует в 11 утра, но уже сейчас работает ярмарка «Чудики». На нее приехали мастера не только из Сибири, но и со всей России.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru

Корреспонденты передают, что людей в Сростках пока очень мало.

10:30

Доброе утро! С вами altapress.ru и мы начинаем трансляцию с Шукшинского фестиваля. Наши корреспонденты уже находятся в Сростках и готовы поделиться самими интересными событиями.

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