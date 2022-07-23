Шукшинский фестиваль в Сростках: трансляция

И вот таким кусочком выступления Визбор altapress.ru завершает свою трансляцию.
На сцене — певица Варвара Визбор. Ее концертом завершается Шукшинский фестиваль.
Артистка призналась, что сразу согласилась приехать, потому что мечтала побывать на Алтае.
И, наконец, разрешилась главная интрига дня — прошло награждение победителей Шукшинского кинофестиваля.
Павел Деревянко взял приз за лучшую мужскую роль в фильме «Подельники».
Таисия Вилкова стала лучшей актрисой за роль в фильме «Непослушники».
Режиссер Иван Соснин награжден за лучшую режиссуру в фильме «Иваново счастье».
Лучшим стал фильм «Живы ли вы?» о жизни традиционной татарской семьи.
Спецприз получил фильм «Мятный пряник».
Ирина Муравьева решила обойтись без приветственных речей — она просто под аплодисменты зрителей исполнила три песни. Среди них была, конечно, «Позвони мне, позвони».
Губернатор Виктор Томенко выступил с приветственной речью. Он процитировал строки Шукшина о любви к малой родине, поблагодарил всех участников и высказал радость, что фестиваль наконец-то состоялся после долгого перерыва.
Праздничный концерт начался!
Кинозвезды также прошлись по «дорожке» и поприветствовали зрителей.
Приветствуют гостей-писателей.
Людей на Пикете становится все больше. В ожидании звезд.
Народная ярмарка развернулась и на горе Пикет. Чего тут только нет!
Народ потихоньку поднимается на гору Пикет, чтобы занять лучшие места. Напомним, сегодня с концертом выступит Варвара Визбор.
Юные казаки фотографируются с шашками.
Экскурсию по Шукшинскому музею-заповеднику звездным гостям проводит директор музея Марина Торопчина.
К звездной делегации также присоединился артист Иван Кокорин. На Шукшинском кинофестивале он представлял фильм «Мятный пряник».
Народная артистка России Ирина Муравьева приехала в Сростки вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Их встретила на месте министр культуры Елена Безрукова. Вместе они осматривают народную ярмарку.
Виновник торжества — Шукшин во всем многообразии.
Театр прямо на улице. Играют «Печки-лавочки».
Девочки, записываем рецептики.
Да будет ПЕСНЯ!
Впрочем, в праздничных Сростках можно фотографироваться на каждом шагу.
Живые скульптуры привлекают внимание, желающих с ними сфотографироваться — целая толпа.
«Валяные коты огонь, скупила бы всех», — говорит наш корреспондент.
Вера из Красноярского края 13 лет вязала игрушки для своих внуков. Потом надоело и она начала лепить.
Парень из Новосибирска привез скульптуры из металла невероятно тонкой работы.
Познакомимся с иногородними участниками.
Ирина приехала в Сростки из Брянской области. 16 лет делает кукол.
Ее центральная работа «Сила рода твоего». Ирина таким образом показывает, какое значение имеет для человека его семья (сама она росла без отца, поэтому в центре — мать).
Для этих жителей Бийского района вся жизнь — сплошные гастроли. Они постоянные участники различных всесезонных ярмарок и народных фестивалей.
Но летний Шукшинский любят особенной любовью — говорят, что тут не работают, а отдыхают.
Познакомимся с участниками ярмарки поближе.
Женщина из Родинского района создает вот такие травяные композиции. Травы собирает в Горном Алтае. Стоимость одного «панно» — 3 тыс. рублей.
А вот и официальное открытие ярмарки «Чудики». Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова приветствует присутствующих.
Мастер-класс по шитью пирожков с душицей.
Чем особенно славятся Сростки, помимо Шукшина? Правильно, пирогами! Сегодня их в достатке, в честь них устроили целый праздник пирога.
Пирожки продают с самыми разными начинками — и с грибами, и с яйцом, и с вишней, и с черемухой.
Особенно хорошо берут пирожки с калиной. Где берут ягоду в несезон — секрет.
Стоимость одного пирожка — примерно 40−70 рублей.
Праздничная программа стартует в 11 утра, но уже сейчас работает ярмарка «Чудики». На нее приехали мастера не только из Сибири, но и со всей России.
Корреспонденты передают, что людей в Сростках пока очень мало.
Доброе утро! С вами altapress.ru и мы начинаем трансляцию с Шукшинского фестиваля. Наши корреспонденты уже находятся в Сростках и готовы поделиться самими интересными событиями.