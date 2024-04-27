Шум гравия и запах битума. Как в Барнауле запустили асфальтобетонный завод — фоторепортаж altapress.ru

Столбы пыли, запах горячего битума и шум пересыпающихся гравия, щебенки и песка — это все про запуск асфальтобетонного завода в Барнауле, на котором побывал altapress.ru. Несмотря на то, что ремонт дорог начался еще две недели назад, запуск одного из заводов Центрального ДСУ стал символическим открытием сезона.

Всего в Алтайском крае 44 асфальтобетонных завода, 21 из которых уже запущен. Остальные заработают в начале мая. Планы на год такие же, как в прошлом — привести в порядок 800 км дорог. Сюда входят и участки опорной сети, и уникальные туристические направления. Например, подъезд со стоянкой к Денисовой пещере.

Установку асфальтобетонного завода Центрального ДСУ купили в прошлом году. Ее производительность — 120 тонн в час. В прошлом году на этом заводе изготовили 41,8 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Материалом отсюда ремонтируют краевые трассы, в том числе пролегающие в Барнауле (шоссе Ленточный бор, Змеиногорская развязка), а также в Калманском и других близлежаших районах.

Качество, заверил министр транспорта Антон Воронов, находится на особом контроле. И заинтересованы в этом не только заказчики, но и подрядчики, поскольку пятилетний гарантийный срок никто не отменял.

Всего в крае к 26 апреля дорожники провели ямочный ремонт уже почти на 2 тыс. км. Также специалисты убирают мусор (вывезли уже 198 тонн), отмывают барьерные ограждения, дорожные знаки и прочее.

В первых числах мая начнут наносить дорожную разметку. В первую очередь — на гостевые участки: мостовой переход, объездная и другие дороги, ведущие к Барнаулу. Потом наступит очередь дорог опорной сети, а уже затем — всех остальных.

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