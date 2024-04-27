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Жизнь

Шум гравия и запах битума. Как в Барнауле запустили асфальтобетонный завод — фоторепортаж altapress.ru

Столбы пыли, запах горячего битума и шум пересыпающихся гравия, щебенки и песка — это все про запуск асфальтобетонного завода в Барнауле, на котором побывал altapress.ru. Несмотря на то, что ремонт дорог начался еще две недели назад, запуск одного из заводов Центрального ДСУ стал символическим открытием сезона.

Запуск асфальтобетонного завода Центрального ДСУ.
Запуск асфальтобетонного завода Центрального ДСУ.
Анна Зайкова

Всего в Алтайском крае 44 асфальтобетонных завода, 21 из которых уже запущен. Остальные заработают в начале мая. Планы на год такие же, как в прошлом — привести в порядок 800 км дорог. Сюда входят и участки опорной сети, и уникальные туристические направления. Например, подъезд со стоянкой к Денисовой пещере.

Установку асфальтобетонного завода Центрального ДСУ купили в прошлом году. Ее производительность — 120 тонн в час. В прошлом году на этом заводе изготовили 41,8 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Материалом отсюда ремонтируют краевые трассы, в том числе пролегающие в Барнауле (шоссе Ленточный бор, Змеиногорская развязка), а также в Калманском и других близлежаших районах.

Качество, заверил министр транспорта Антон Воронов, находится на особом контроле. И заинтересованы в этом не только заказчики, но и подрядчики, поскольку пятилетний гарантийный срок никто не отменял.

Всего в крае к 26 апреля дорожники провели ямочный ремонт уже почти на 2 тыс. км. Также специалисты убирают мусор (вывезли уже 198 тонн), отмывают барьерные ограждения, дорожные знаки и прочее.

В первых числах мая начнут наносить дорожную разметку. В первую очередь — на гостевые участки: мостовой переход, объездная и другие дороги, ведущие к Барнаулу. Потом наступит очередь дорог опорной сети, а уже затем — всех остальных.

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