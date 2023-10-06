«Шустрые» застройщики и карантин в больницах. Что произошло в Алтайском крае 6 октября

- Медучреждения Барнаула начали вводить карантин и масочный режим: о таком решении заявили в городской больнице №10, перинатальном центре «ДАР» и онкодиспансере.
- Сразу два землетрясения произошли в Сибири. Первое — в 100 км от Кызыла. Эпицентр второго находился всего в 20 км от границы с Республикой Алтай.
- Судебные приставы взыскали 7,4 млн рублей компенсации с хозяйки батута, который улетел в Барнауле 30 мая 2021 года. Тогда два ребенка получили тяжелые травмы.
- Виктор Томенко удостоил звания «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края» главную медсестру барнаульской больницы №10 Елену Головкову.
- Алтайкрайстат отчитался, что с января по август 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 634 тыс. кв.м жилья. Стало известно, какие застройщики сдали больше всего домов.
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