6 октября
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Жизнь

Барнаульская медсестра получила заслуженную награду

Главная медицинская сестра городской больницы №10 Барнаула Елена Головкова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края», ее вручил ей губернатор Виктор Томенко.

Елена Головкова и Виктор Томенко.
Елена Головкова и Виктор Томенко.
Минздрав АК.

Елена Константиновна окончила Каменское медицинское училище по специальности медицинская сестра в 1989 году. Начала свою трудовую деятельность в неврологическом отделении Каменской Центральной районной больницы, а с 1997 года по настоящее время работает в ГБ №10 Барнаула.

За последние два года медсестра поучаствовала в более чем 30 научно-практических и онлайн конференциях по современным аспектам сестринского дела и менеджмента в здравоохранении.

Своим богатым опытом Елена Константиновна охотно делится с коллегами по работе, является наставником для молодежи, а также членом аттестационной экспертной группы министерства здравоохранения Алтайского края по специальностям «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела.

За многолетний добросовестных труд Елена Головкова неоднократно отмечалась наградами местного, регионального и федерального уровней.

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