15 сентября 22°C
﻿
Жизнь
20

Шутки учим. В Барнауле открылась Краевая КВН школа

13 сентября 50 человек собрались на базе Барнаульского детского оздоровительного лагеря им. Юрия Гагарина на торжественное открытие Краевой школы КВН. Участники приехали из Барнаула, Бийска, Заринска, Троицкого и Павловского районов. Среди участников есть как опытные кавээнщики, так и начинающие юмористы.

В Барнауле открылась Краевая КВН школа.
В Барнауле открылась Краевая КВН школа.
Источник фото: пресс-служба администрации Алтайского края.

Школа работает с 13 по 16 сентября. Участники посещают мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, съемкам видеоконтента и по организационной работе. На последний аспект тренеры обращают особое внимание, так как навык по решению такого рода вопросов также необходим для существования команды, как и сам юмор.

Никита Свиридов, директор краевого дворца молодежи:

— Сейчас в детском лагере собрались представители из пяти муниципалитетов, возрастная категория, уровень и опыт участия в подобных проектах абсолютно разный.

Сюрпризом для юных веселых и находчивых станет визит представителей команды «Бумеранг», которые играли в Премьер — Лиге, — Александра Клементьева и Романа Федюшкина. Они поделятся опытом выступления на телевизионных играх и поделятся лайфхаками и нюансами написания качественного материала.

Академическим завершением школы станет традиционная КВН-игра, материалы к которой юные юмористы придумают за время работы в Школе. Помогать им в этом вопросе будут профессиональные редакторы.

До конца 2021 года пройдут еще три игры КВН.

В Барнауле открылась Краевая КВН школа.
В Барнауле открылась Краевая КВН школа.
Источник фото: пресс-служба администрации Алтайского края.

Александр Коробков, художественный руководитель барнаульской Лиги КВН:

— Здесь собрались команды с разным уровнем подготовки. Наша задача — научить людей, мало знакомых с КВН, правильно и быстро писать шутки, а также эффективно преподносить их публике. Для тех ребят, кто уже имеет какой-то опыт игры, мы будем ставить другие задачи — они должны будут подготовить за три дня материалы для полномасштабной игры. Помимо занятий с профессионалами, юмористы будут пробовать создавать миниатюры или ситуации, снимать видео-приветствие в Tik-Tok, то есть выполнять те задания, которые предусматривает регламент игры КВН.

Учиться придется на практике, и впитывать на лету, как говорит художественный руководитель. Изучить основы юмористического выступления по учебнику сложно. Во-первых, он всего один. Книгу «Что такое КВН», написан двумя легендарными бывшими КВНщиками и редакторами Высшей Лиги КВН Андреем Чивуриным и Михаилом Марфиным. Во-вторых, КВН — это живой организм, который меняется.

Александр Коробков, художественный руководитель барнаульской Лиги КВН:

— Здесь мы делимся своим, нажитым опытом в играх. Вы подумайте, кто такой КВНщик и кто его чему учил? Если кто-то умеет петь — он идет петь, умеет танцевать — идет танцевать. А тот, кто не умеет ни петь, ни танцевать, идет в КВН и там учится и тому, и другому, и даже больше.

Лучшие шутки из свежего репертуара барнаульцы смогут услышать 2 октября на Музыкальном фестивале во Дворце культуры Барнаула.

Справка

Школа КВН организована при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость