Шутки в сторону: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

С 1 апреля россиян ожидает много законодательных новаций в самых различных сферах — начиная с финансовой, заканчивая туристической. Как изменится размер социальных выплат, что будет с налогами и тарифами на обязательную «автогражданку», об отмене виз для российских путешественников — в обзоре традиционных нововведений.

Пенсии по новым правилам

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2% процента почти 4 млн россиян (3,2 млн из которых получают социальные пенсии), пишет «МК». Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые не получают страховую пенсию.

Повышение также затронет военнослужащих, проходивших службу по призыву, членов их семей и участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Средний размер пенсии после повышения составит 9266 рублей. Средний размер соцвыплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31 300 рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37 400 рублей.

Люльки и велосипеды

Пополнится список продовольственных и детских товаров, облагаемых сниженным — до 10% — налогом на добавленную стоимость (НДС). Среди них — детские люльки и кровати-манежи, матрацы, одеяла и постельное белье, налог на которые покупателям приходилось уплачивать в полном объеме — 20% начиная с 2019 года.

Пониженная ставка НДС действует в отношении товаров социального назначения, некоторых промышленных и продовольственных товаров.

С 1 апреля по сниженной ставке будут облагаться налогом трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и прочий транспорт для самых маленьких (если в них отсутствуют моторы и электроприводы), некоторые виды кукол и детской одежды.

Арбуз. Велосипед СС0

Без аварий

Для договоров ОСАГО, заключенных с 1 апреля, будет применяться новый порядок расчета скидки за безаварийную езду. Российский союз автостраховщиков (РСА) с 1 апреля вводит систему нового расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ — скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии), сообщает ТАСС.

Этот коэффициент больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, скидка будет сохраняться. КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет.

В первую очередь, от тарифов выиграют безаварийные водители.

ОСАГО

Со 2 апреля россияне могут выбрать страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО — «Едином агенте» и «е-Гаранте».

Предполагается, что при покупке полиса через систему «Единый агент» в офисе страховой компании менеджер будет озвучивать или показывать потребителю список страховщиков, чьи полисы в данную минуту доступны для покупки в системе замещения. При покупке электронного полиса через систему «е-Гарант» список компаний, доступных в данную минуту для заключения договора через систему замещения, потребитель увидит на экране.

Важный плюс — право выбора страховой компании клиентом при покупке страховых услуг в режиме онлайн, отмечают эксперты. Ранее такого выбора не предоставлялось, и автовладельцам предлагалось обслуживание компаниями, клиентских офисов которых не было в их городах или регионах.

Какими будут новые тарифы ОСАГО. СС0

Визы

Албания отменила визы с 1 апреля по 31 октября. Это правило применяется ежегодно в наиболее благоприятный туристический сезон для привлечения туристов из России.

Между тем Турция уже озвучила намерение впускать россиян к себе по внутренним паспортам.

Ограничение на лотерею

Через неделю дети и подростки больше не смогут покупать лотерейные билеты, в том числе через интернет — с 7 апреля вступает в силу закон, который запрещает не достигшим совершеннолетия лицам приобретать их, а также делать лотерейные ставки.

Несовершеннолетним нельзя не только приобретать билеты, но и передавать выигрыши от них, пишут «Известия».

Теперь продавцы должны спрашивать у покупателей лотерейных билетов паспорт для подтверждения возраста. А вот забрать куш можно и без документа. Правда, только если он не превышает 15 тыс. рублей. Если выиграть получилось больше, придется всё-таки предъявить паспорт.

Лотерея. Удача. СС0

Служить Отечеству

1 апреля традиционно начинается весенний призыв на военную службу. Всего призвать на службу Минобороны намерено 128 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет — на 14 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение вызвано увеличением числа служащих по контракту.

Впервые на службу будут призваны молодые люди, которые ранее не служили в армии по состоянию здоровья, а после выздоровления подошли под требования. По прогнозам, таких призывников — порядка 3 тыс. человек.