Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа из-за одной буквы

Компания, в которой работают 56 тыс. сотрудников, предоставляет услуги для физлиц, малого и среднего бизнеса и мультинациональных корпораций. Деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
Компания уже давно использует свой логотип — белая буква «Z» на синем фоне.
«Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву „Z“ в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости», — сообщил страховщик газете Telegraph.