Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа из-за одной буквы

В Швейцарии крупный страховщик Zurich Insurance отказался от своего логотипа «Z», потому что его начали «неверно понимать», сообщает РИА «Новости» .

Компания, в которой работают 56 тыс. сотрудников, предоставляет услуги для физлиц, малого и среднего бизнеса и мультинациональных корпораций. Деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

Компания уже давно использует свой логотип — белая буква «Z» на синем фоне.