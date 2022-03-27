27 марта
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Жизнь

Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа из-за одной буквы

В Швейцарии крупный страховщик Zurich Insurance отказался от своего логотипа «Z», потому что его начали «неверно понимать», сообщает РИА «Новости».

Zurich Insurance Group.
Zurich Insurance Group.
insurancejournal.com

Компания, в которой работают 56 тыс. сотрудников, предоставляет услуги для физлиц, малого и среднего бизнеса и мультинациональных корпораций. Деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

Компания уже давно использует свой логотип — белая буква «Z» на синем фоне.

«Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву „Z“ в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости», — сообщил страховщик газете Telegraph.

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