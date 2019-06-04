Швейцарцы на груженых мотоциклах искали на Алтае несуществующий путь в Казахстан

Двое граждан Швейцарии плутали по приграничной территории на Алтае в поисках пункта пропуска, который показал им навигатор. Они планировали пересечь госграницу между Россией и Казахстаном кратчайшим путем, но иностранцев вовремя остановили, пишут «Новости Горного Алтая».

Пограничники обратили внимание на припаркованные у обочины дороги мотоциклы, нагруженные вещами. Оказалось, что накануне путешественники прибыли в Республику Алтай из Монголии и уже направлялись в Казахстан, планируя попасть туда по старой дороге Карагай — Риддер. Ее иногда называют «дорогой в никуда», проехать по ней в соседнее государство без предварительной заявки нельзя.

При проверке выяснилось, что у туристов нет пропуска на право въезда и временного пребывания в пограничной зоне.

За нарушение им назначили штраф в размере 500 рублей.

Такой благополучный исход даже порадовал туристов, утверждает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Алтай. Они искренне благодарили пограничников.

Вечером иностранцы уехали в Алтайский край, чтобы все-таки легально добраться до Казахстана.