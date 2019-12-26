«Сибирь должна быть устроена по примеру Американских штатов». Как выживали ссыльные декабристы и чем мы им обязаны

26 декабря 1825 произошла одна из самых громких попыток государственного переворота, которая вошла в историю под названием Восстание декабристов. Попытка окончилась провалом. В наказание часть декабристов отправили в ссылку в Сибирь. Как они там выживали и чем занимались, расскажет altapress.ru.

Лейб-гвардейский конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади

В Сибирь сослали 124 участника декабристских организации. На каторжную работу отправили 96 человек, а остальных на бессрочное поселение. Подавляющее большинство ссыльных принадлежали к дворянскому сословию. Восемь из них обладали княжескими титулами: их родословная восходила либо к легендарному Рюрику, либо к великому литовскому князю Гедымину, уточняет studopedia.ru.

Декабристы о Сибири

Сибирь для ссыльных стала новым полем для деятельности. Из переписок известно, что они часто сравнивали эту территорию с Североамериканским континентом. Так, декабрист Иван Пущин писал директору лицея Царского села Энгельгарду:

«Сибирь, могла бы отделиться от метрополии (России) и ни в чем не нуждаться — богата дарами царства природы».

Один из идеологов восстания декабристов Никита Муравьев считал, что Сибирь должна быть устроена по примеру Американских штатов, каждый из которых имеет определенную независимость, пишет russian7.ru.

Сенатская площадь. Картина художника Карла Колмана К. Кольман , СС0 , via Wikimedia Commons

Куда именно сослали декабристов

Поселения ссыльных декабристов разбросаны по всей Восточной Сибири: от Березова — до Охотского моря, от границы с Китаем и Монголией — до Якутска и Нижнеколымска. Причем места их жизни постоянно менялись: осужденных перебрасывали из одного места в другое, пишет rosimperija.info. Каторжные работы декабристы отбывали в Благодатском руднике, в Чите и на Петрозаводском заводе.

Жизнь в изоляции

Николай I стремился к строгому надзору за декабристами и хотел их полностью изолировать. Но с приездом жен декабристов изоляция разрушилась, так как они сохраняли право переписки в отличие от их мужей и писали письма под диктовку узников.

Благодаря женам декабристы имели доступ к новинкам научной и художественной литературы. Они проводили литературные и музыкальные вечера, рисовали. Многие овладевали ремеслом — шитьем, обработкой дерева, рисованием портретов. Бестужев, например, оказался талантливым мастером: он сделал точный хронометр (часы).

Деревянные дома в Барнауле. Зима. Анна Зайкова

Что делали декабристы в Сибири

Находясь в ссылке, декабристы не оставили борьбу с крепостничеством и самодержавием. Но проводить они ее стали не в радикальной, а просветительской форме. Они видели, что сибирский край богат и перспективен.

Сельское хозяйство

Декабристы приступили к организации хозяйств. Тогда и оказалось, что «снискивать пропитание собственным трудом», как им предписали, невозможно без земли. Веденяпин, Абрамов, Лисовский, Бестужевы и другие ссыльные забросали краевые власти и даже императора Николая I письмами с просьбами о выделе им земли. Правительство предоставило декабристам 15-десятинный надел.

Некоторые из них тут же передали свои наделы крестьянам. Декабристы, которые занялись земледелием, показывали местному населению пример грамотной обработки земли. Вся их жизнь и труды проходили среди простых людей: они делили с ними все тяготы жизни, обучая чему-то новому.

Зима. СС0

Путешественник и потомок шведских дворян Торсон занимался обучением местных жителей грамоте и построил передовую по тем временам машину для молотьбы зерна. Декабрист Завалишин обучал сибиряков культуре земледелия.

Декабрист Андреев построил мукомольную мельницу, а Бечаснов под Иркутском — маслобойку. Здесь более 300 лет выращивали коноплю, а масло из нее бить не умели.

Декабристы познакомили местных крестьян с парниками.

М. Муравьев-Апостол начал сажать картофель. Шаховской занимался опытами по акклиматизации овощных культур. Он даже помогал крестьянам материально, в частности, оплатил недоимку за пострадавших от неурожая.

Деревянные дома в Барнауле. Зима. Анна Зайкова

Муравьева-Апостола удивляло, что местное кладбище не огорожено и по нему ходят домашние и дикие животные. Он организовал людей для создания ограды.

Декабристов также удивляло, что возле домов не растет ни деревьев, ни цветов. Многие из них посадили у домов сады. Декабристы изучали жизнь крестьян, их быт, обычаи, а некоторые из них женились на девушках-крестьянках.

Медицина

Многие декабристы занимались медициной. Вольф и Бобрищев-Пушкин в Тобольске принимали бесплатно бедняков из города и пригорода, за что пользовались огромной популярностью у населения. Нарышкина давала консультации и снабжала лекарствами простых людей, а Муравье-Апостол старался облегчить положение больных проказой, которые жили в колонии в Вилюйске.

Зима в лесу. Снегопад. СС0

Педагогика

Во XIX веке в Сибири существовало всего три гимназии, а женское и высшее образование отсутствовали. Поэтому педагогическая деятельность декабристов в Сибири имела большое значение. Они открыли школы в Петровском Заводе, Чите, Селенгинске, Минусинске, Ялуторовске, Тобольске, Красноярске, селах Олонки, Урик, Оек, Смоленщина и населенных пунктах.

Декабристы использовали лучшие наработки русской и мировой педагогики. В учебные программы они вводили произведения Пушкина, Рылеева, Крылова, Лермонтова, Шекспира, Байрона, Вольтера, Руссо. Декабристы расширяли кругозор учеников, развивали самостоятельность мышления и независимость убеждений.

Среды декабристов, их друзей, а впоследствии и их детей образовалась сибирская интеллигенция.

Анна Карпова