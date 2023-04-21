21 апреля
﻿
Жизнь

Сибирь окрыля-я-а-а-ет! Запретов на полеты беспилотников избежал лишь один федеральный округ

К началу апреля в России остался единственный федеральный округ, ни в одном регионе которого не запрещены полеты гражданских беспилотников — Сибирский.

Беспилотник, БПЛА, квадрокоптер, коптер.
Беспилотник, БПЛА, квадрокоптер, коптер.
Максим Стрелковский.

Что делают власти

Запреты начали массово вводить еще осенью 2022 года. К концу марта ограничения коснулись 31 субъекта РФ.

Депутат Госдумы РФ от СРЗП Дмитрий Гусев и вовсе дошел до того, что предложил запретить полеты гражданских коптеров на всей территории России.

К счастью для «дроноводов», инициатива парламентария поддержки не получила. Во всяком случае, пока.

Знак &quot;Стоп&quot;.
Знак «Стоп».
«Инцидент Барнаул»

Что думают об этом владельцы беспилотников

Один из респондентов отметил, что страна испытывает острую необходимость развивать сферу беспилотной авиации. Это понимает и высшее руководство РФ, принимающее соответствующие программы.

Максим,
владелец БПЛА:

Для развития сферы требуется массовое движение энтузиастов и емкий внутренний рынок для сбыта свежеразработанных аппаратов. Но если людям нельзя будет летать, то они не будут покупать беспилотники — зачем им тратить деньги на коптеры, которые нельзя запускать? И учиться на операторов не пойдут, по той же причине.

Оператор беспилотника, БПЛА, квадрокоптера.
Оператор беспилотника, БПЛА, квадрокоптера.
Анна Зайкова.

Опрошенные altapress.ru владельцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выражают недоумение запретительными мерами. Если в приграничных с Украиной регионах введение подобных ограничений выглядит логичным, то в отдаленных от линии боевого соприкосновения регионах это находят странным.

К слову, даже в Сибири совсем уж свободно летать нельзя — существует регламент получения разрешений на полеты, предписывающий подавать ряд заявок и устанавливать связь с диспетчером. «Но лучше уж так, чем полный запрет», — комментируют владельцы коптеров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость