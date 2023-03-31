31 марта
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Жизнь

Компания Сибирь-Полиметаллы оказала помощь Таловской школе

С марта текущего года в средней школе села Таловка Змеиногорского района начался капитальный ремонт. Реконструкция здания образовательного учреждения предполагает замену существующих коммуникаций, систем отопления и вентиляции, электроосвещения, отделочные работы и косметический ремонт помещений, а также облицовку фасада. На данный момент идет активная доставка строительных материалов для проведения капремонта. Разгрузку крупногабаритных стройматериалов взяло на себя Сибирь-Полиметаллы. Для этого предприятие выделило в помощь сельсовету манипуляционный кран.

Компания Сибирь-Полиметаллы оказала помощь в ремонте Таловской школы, организовав разгрузку крупногабаритных стройматериалов.
Компания Сибирь-Полиметаллы оказала помощь в ремонте Таловской школы, организовав разгрузку крупногабаритных стройматериалов.
Фото предоставлено компанией Сибирь-Полиметаллы.

Школа для сельсовета является одним из важнейших объектов инфраструктуры муниципального образования. Поэтому в 2022 году, мы совместно с комитетом по образованию района и руководством школы, бросили все силы, чтобы получить федеральное и региональное бюджетирование и провести капитальный ремонт здания, тем самым создать комфортные условия для получения качественного образования нашими детьми. В прошлом году был произведен капитальный ремонт крыши школы, в этом приступили к реконструкции всего здания. К сожалению, бюджетные средства покрывают не все расходы. Мы столкнулись с тем, что необходимо организовать разгрузку крупногабаритных стройматериалов. И за этой помощью мы обратились к руководству компании Сибирь-Полиметаллы, которое всегда откликается на наши просьбы, — рассказал Глава Таловского сельского совета Андрей Павлюкевич.

На данный момент в Таловской школе учатся 90 детей. На время ремонта школьники были переведены в школу близлежащего села Никольское. Для этого был организован ежедневный трансфер, который осуществляет доставку учеников из Таловки в школу и обратно.

Сибирь-Полиметаллы — социально-ответственная компания, которая ведет активный и плодотворный диалог с администрациями муниципальных образований, расположенных в зоне территории присутствия предприятия. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с руководством Таловского сельского совета и оказываем различного рода поддержку. Мы также не могли оставить без внимания капитальный ремонт школы, которая является ключевым объектом населенного пункта. Очень рады, что руководство сельсовета решило этот остро стоящий вопрос с ремонтом здания образовательного учреждения. Ну, а мы со своей стороны, будем поддерживать администрацию сельсовета и оказывать посильную помощь, — поделился Иван Дроздов, директор по производству АО «Сибирь-Полиметаллы».

В соответствии с условиями контракта, капитальный ремонт школы должен быть завершен в срок до 25 августа. За шесть месяцев подрядчику предстоит выполнить все запланированные работы, а руководству школы — подготовить объект к новому учебному году, чтобы школа вновь открыла свои двери для учеников.

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