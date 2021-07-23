Сибирская компания по производству детских площадок «оздоравливает» городские дворы

Современный город диктует новые тенденции по благоустройству дворов — просто несколько хаотичных качель и грибка-песочницы недостаточно, чтобы угодить детям и взрослым. Необходимы спортивные площадки с безопасным покрытием, стилизованные игровые комплексы из «здоровых» материалов и ограждения от проезжей части.

Качели , горки , карусели

Проектированием и созданием этих повседневных благ и занимается компания «Сибстройдвор». К слову, они — одни из крупнейших производителей рынка в Западно-Сибирском регионе, совместно со строительными компаниями ИСК Вертикаль, Адалин строй, ПСК Строительная Инициатива, работали над крупнейшими проектами для жилых комплексов Матрёшки, ONE LOFT, Марс, Большая медведица и Дружный 3.

Детская горка. Пресс-служба администрации города Барнаула

Компания является непосредственным участником в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В качестве подрядчика организация обеспечила игровыми и спортивными комплексами улицы: Взлетная, Попова, Георгиева, Воровского, Шумакова, Площадку парка «Арлекино» и многие другие участки Барнаула.

Компания изготавливает детские игровые площадки, карусели, качели, горки, игровые комплексы, спортивное оборудование, тренажеры, оборудование для благоустройства, металлические ограждения. У «Сибстройдвор» есть собственная производственная база, которая позволяет выпускать изделия в максимальном соответствии с потребностями и пожеланиями заказчика.

Качели. Пресс-служба администрации города Барнаула

Штат специалистов поможет в выборе изделий, создании 3D проекта и установке готового оборудования.

Привлечение к спорту: Workout в каждом дворе города.

В 2017 году компания разработала новое направление в спортивном оборудовании — вышла серия уличных тренажеров «Workout». Воркаут — отличная альтернатива здоровому образу жизни для тех, у кого нет денег или возможности посещать тренажерные залы и фитнес — центры. Этим спортом можно заниматься в любом возрасте, он практически не имеет противопоказаний.

Воркаут часто используется для сдачи норм ГТО, так что наличие готовой тренировочной площадки значительно упрощает этап подготовки.

Особенные тренажеры для особенных людей

Уличные тренажеры. Пресс-служба администрации города Барнаула Уличные тренажеры. Пресс-служба администрации города Барнаула Уличные тренажеры. Пресс-служба администрации города Барнаула

Как показала практика, востребованными становится оборудование для детей и взрослых с ограниченными возможностями. В данный период «Сибстройдвор» разрабатывает игровое уличное оборудование для детей и взрослых: качели, карусели и небольшие спортивные комплексы, различные тренажеры и специальные воркауты.

Площадки на любой бюджет

Компания сотрудничает с юридическими и физическими лицами, поэтому хозяева домов в частном секторе также могут получить безопасный игровой комплекс или отдельные изделия для своего участка. Всё оборудование сопровождается техническими паспортами, сертифицировано и соответствует современным стандартам ГОСТ. Для изготовления используются только качественные материалы, современная фурнитура и высокоточное оборудование.

Детские сады и административные учреждения городов Западно-Сибирского региона также являются постоянными заказчиками. Компания изготавливает, доставляет спортивные и игровые площадки в Бийск, Новокузнецк, Томск, Якутск, Горно-Алтайск, в Новосибирскую и Кемеровскую области.

Справка

В 2020 году «Сибстройдвор» прошел сертификацию (ТР ЕАЭС 042/2017): Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Производство находится по адресу: г. Барнаул. ул. Попова 179б, офис2. Телефоны: 8 (964) 603-36-90 , 8 (3852) 533690. Адрес электронной почты:533690@ mail.ru, WhatsApp: 89646033690.

Ознакомиться с ассортиментом и ценами можно в каталоге на официальном сайте компании и в соцсетях.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».