Сибирская конференция по интернет-торговле E‑SIB 2020 впервые прошла в онлайн-формате и собрала рекордное число участников

13−14 мая 2020 г. компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» провели в Новосибирске 6-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2020. В этом году конференция впервые проходила в онлайн-формате и собрала рекордное число участников — более 200. Генеральным партнером конференции выступила логистическая платформа «Сберлогистика» .

Онлайн-конференция проходила в режиме нон-стоп в течение двух дней — 18 часов полезной и актуальной информации от ведущих экспертов по интернет-торговле. Всего на мероприятии выступило более 40 спикеров — представителей крупных компаний, таких как OZON, 220 Вольт, ГК «Обувь России», Всемайки.ру, Aliexpress, Apteka.ru, Яндекс. Маркет, «Почта России», PickPoint, DPD, СДЭК, RBK. money и др. Благодаря онлайн-формату в этом году удалось расширить географию спикеров и участников — в мероприятии приняло участие более 200 человек из городов России, Казахстана, США, Румынии и Чехии. Таким образом, форум стал международным.

секция конференции 13 мая была посвящена практическим кейсам в интернет-торговле. Директор IT Construct Роман Петров поделился опытом, как компания переходила на удаленную работу, и дал советы, что необходимо при этом учесть. Антон Рыбин из агентства «Космос-Веб» и Максим Иванов из digital-агентства «Дело тонкое» в своих докладах рассказали о CRM-маркетинге и инструментах аналитики поведения покупателей в онлайне — какие методы лучше выбрать для анализа и какие параметры стоит изучать. Дмитрий Титов, эксперт по продажам MANGO OFFICE, представил доклад о способах повышения эффективности работы кол-центра и информационной поддержки клиентов.

Вторая секция, посвященная стратегии и трендам, была самой насыщенной и длилась 5 часов. Она началась с выступления Федора Вирина, партнера Data Insight, вице-президента iAB Russia. Федор выступил с аналитическими данными по рынку e-commerce и рассказал про изменения, с которыми столкнулась отрасль в связи с распространением коронавируса. Онлайн-торговля получила мощный толчок к развитию, поскольку режим самоизоляции ограничил передвижение людей и многие стали более активно заказывать онлайн. Прирост количества заказов в марте 2020 года был по таким категориям, как логистика/транспорт, онлайн-обучение, цветы/подарки с доставкой, телемедицина, доставка еды, мебель и товары для дома/дачи. Если говорить о способах доставки, то в отличие от предыдущего периода, когда росла популярность постаматов, в марте-апреле мощный стимул для развития получила курьерская доставка, которая показала прирост. При этом стоит отметить, что это временный всплеск, в дальнейшем, когда жизнь будет возвращаться в нормальное русло, развитие сетей ПВЗ и постаматов останется наиболее перспективным форматом.

Директор по маркетингу RBK.money Наталья Сергиенко рассказала о предпочтениях в онлайн-оплате среди покупателей. По данным эксперта, 45% покупателей используют бесконтактные мобильные платежи и 90,6% покупателей предпочитают оплачивать заказы банковской картой. Евгений Луконькин, директор департамента региональных продаж «Сберлогистики», представил новый проект Сбербанка. Сберлогистика — это логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России. Руслан Кодачигов, директор по развитию digital-агентства DeltaClick (AG Deltaplan), рассказал о рекламных инструментах, актуальных в новых условиях. Он обратил внимание на рост популярности региональных порталов, о перспективности онлайн-аудиорекламы. Сейчас актуально использовать CPA-модель оплаты рекламы (оплата за результат), важно быстро реагировать на все изменения, персонализировать сообщения, использовать динамический ремаркетинг, автоматизировать каналы коммуникации с клиентами. Директор по развитию Aliexpress в России Дмитрий Селихов и директор по развитию ZoneSmart Артем Красоткин рассказали о преимуществах сотрудничества с Aliexpress и eBay и особенностях работы с этими площадками для российских поставщиков. Руководитель Apteka.ru Анатолий Тенцер выступил с докладом о том, что меняется в фармацевтической отрасли. В России уже четыре года обсуждается вопрос, разрешить или нет онлайн-продажи лекарств, при этом окончательное решение органами власти так и не принято. Однако рынок развивается, интернет-аптеки работают, есть модель доставки до офлайн-аптек. Дарья Чалова из OZON в докладе развеяла мифы, которые мешают поставщикам размещать свои товары на маркетплейсах. О перспективах рынка e-commerce Казахстана для российских компаний рассказал генеральный директор Robokassa Казахстан Владимир Джабаров. На рынке онлайн-торговли этой страны практически отсутствуют качественные продукты по контенту, поэтому онлайн-клиенты из Казахстана активно покупают в российских интернет-магазинах тренинги, вебинары, рефераты, книги, что подтверждают данные марта-апреля 2020 года. Таким образом, этот сегмент является наиболее перспективным. Эксперт отметил популярность мобильных устройств при оплате: 75% покупок в Казахстане осуществляется через смартфоны.

Третью секцию, посвященную менеджменту, открыла Екатерина Дегтярева, директор по региону Сибирь HeadHunter. Екатерина поделилась аналитикой рынка труда и инструментами подбора в условиях нестабильности. Спрос на сотрудников в сфере туризма и HoReCa, а также индустрии красоты (салоны, фитнес-клубы) характеризовался сильным падением — на 72% с начала февраля. Спрос на специалистов медицины и фармацевтики наоборот повысился на 150% по отношению к марту 2020 года. Также популярной в условиях пандемии оказалась профессия курьера: на портале hh.ru число таких вакансий по России в марте выросло на 29% по сравнению с февралем. Татьяна Классинская из мебельной компании «Ника» поделилась практическими инструментами адаптации бизнеса к новой реальности, о том, как компания выстраивала работу в удаленном формате. Марат Абасалиев, директор компании KPIOrg.bi, рассказал про инструменты управленческой отчетности, о том, как упростить эти процессы, улучшить наглядность и повысить качество и скорость принимаемых решений. Алексей Фёдоров, генеральный директор ГК «220 вольт», поделился антикризисным кейсом компании. Алексей рассказал о поддержке франчайзи в непростых условиях, о том, как компания в короткие сроки перешла на дистанционную работу, сделала ставку на онлайн-канал и перевела все офлайн-магазины в формат пунктов выдачи онлайн-заказов. Это позволило компании минимизировать потери от спада офлайн-продаж при введении карантинных мер.

Второй день онлайн-конференции, 14 мая, начался с кейсов федеральных и региональных интернет-магазинов, как они строят работу в разных сферах. О трендах e-commerce в сегменте b2b рассказала Наталья Андреева из компании «Ситилинк». Специалист по маркетингу компании «Медтехника для дома» Ольга Медведева поделилась опытом взаимодействия с блогерами. По словам Ольги, эффективность от работы с блогерами достаточно сложно оценить и не стоит ждать моментального взрыва продаж. При этом основная задача состоит в том, чтобы выстроить с ними долгосрочные отношения и превратить блогеров в приверженцев бренда. Андрей Ануфриев из интернет-магазина «Дом спорта», Надежда Каштанова из компании «Суши-мастер», Никита Маракасов из Finepromo и Василий Левченко из Vsemayki.ru поделились кейсами, как выстроить бизнес-процессы, внедрять антикризисные меры в e-commerce и увеличивать продажи. Виктория Малышкина, интернет-маркетолог ГК «Обувь России», рассказала, как автоматизация маркетинга с помощью Carrot quest позволила увеличить ROI интернет-магазина Westfalika до 1744%.

В секции, посвященной логистике, выступили представители ключевых игроков рынка доставки — PickPoint, «Почты России», DPD, СДЭК. Спикеры рассказали о том, как оптимизировать процессы во время пандемии, какие тренды наблюдаются в отрасли и какие новые технологии появляются.

Следующая секция конференции была посвящена новым трендам в маркетинге. Анна Гидирим из Admitad рассказала о преимуществах партнерского маркетинга, Эльвира Рыбина из Aitarget представила возможности Facebook и Instagram для интернет-торговли. Директор по маркетингу «Все инструменты.ру» Валентин Фахрутдинов поделился принципами построения маркетинга в компании — что изменилось в текущих условиях. Павел Жуков из «Яндекс.Маркета» и Александра Корсакова из B2Basket рассказали об особенностях размещения и работе клиентского сервиса на маркетплейсах.