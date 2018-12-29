Сибирская путешественница «баба Лена» госпитализирована в тяжелом состоянии

91-летняя путешественница из Сибири Елена Ерхова, также известная как «баба Лена», попала в онкоцентр Красноярска и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Пенсионерка была госпитализирована в больницу еще на прошлой неделе, пишет «7 канал». О ее переводе в онкоцентр стало известно 28 декабря. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое, точный диагноз медики в беседе с журналистами не уточнили.

Елена Ерхова обрела широкую известность из-за любви к путешествиям, пишет ura.ru. Впервые она побывала за границей в 83 года, и за шесть лет успела посетить Германию, Чехию, Польшу, Турцию, Вьетнам и другие страны. В апреле 2017 года испанская клиника предложила женщине приехать на Канарские острова и полечить зубы.

В сентябре баба Лена приезжала в Белокуриху, чтобы набраться сил и здоровья для будущих странствий по свету. Бабушка получила консультацию врача в санатории «Катунь».

Кто такая Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.