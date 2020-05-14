Сибирская таможенница шесть лет получала взятки, которые в общей сумме «смешные»

Инспектора признали виновной в получении взяток в значительном размере.
«С марта 2012 по август 2018 года получила от индивидуальных предпринимателей, через посредника, взятки в размере более 130 тыс. рублей за оказание услуг по общему покровительству на Красноярском таможенном посту в виде упрощения процедуры оформления таможенных деклараций, уменьшения сроков принятия решения о выпуске товара, а также неприменения мер, направленных на минимизацию срабатывающих профилей рисков», — разъяснили в СК.
Суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в ведомстве рассказали про честного таможенника из Барнаула. Ему пытались дать взятку, чтобы побыстрее получить ПТС.