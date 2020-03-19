Сибирские чиновники закупают маски для пейнтбола на фоне пандемии коронавируса

Конкурс на поставку пейнтбольных масок объявила администрация Черемховского района. Документы опубликованы на сайте госзакупок.
Потребовалось семь масок Vents Helix Thermal или эквивалент. Они должны полностью закрывать лицо, уши и частично лоб.
«Иметь вентиляцию в области рта и ушей, смягчающий слой поролона в местах прилегания маски», — говорится в документации.
Пластиковые черные маски должны иметь угол обзора 260 градусов.
Конкурс прошел по максимальной цене — 19,99 тыс. рублей. Расходы бюджета района на одну маску составили около 2,8 тыс. рублей.