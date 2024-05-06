6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Сибирские дачники ужаснулись при виде нашествия драконов

Накануне многие новосибирцы выехали на приусадебные участки, где столкнулись с массовым появлением ящериц.

Причем ящериц видели не только дачники, но и жители других районов области.

Дело в том, что в начале мая ящерицы массово вылезают из своих укрытий, в которых спали долгие зимние месяцы, пишет vn.ru.

Ящерица — это дракон в миниатюре.

На территории Новосибирской области обитает только два вида этих рептилий — живородящая и прыткая иначе обыкновенная.

Бояться их не стоит — они не кусаются. У ящериц нет зубов в привычном понимании. Жевать и кусать не могут — глотают добычу целиком.

Ранее сообщалось, какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться.

Уж обыкновенный

Эти змеи широко распространены в умеренных широтах Евразии. У ужей нет ни капли яда, зато есть отличные навыки плавания. Питаются они в основном лягушками, грызунами и рыбой.

Щитомордник

Самая ядовитая змея на территории Алтайского края. Щитомордника можно встретить в предгорных районах. Обычно он прячется между камней. Кстати, яд этой змеи содержит не только гимолитик, который разрушает сосуды, но и нейротоксин, вызывающий паралич мускулатуры.

Гадюка обыкновенная

Эту ядовитую змею можно встретить не только в Сибири, но и в Великобритании, и даже в Заполярье. Гадюка может прожить до 30 лет, а ее яд содержит гимолитик, который разрушает сосуды и вызывает отек на месте укуса.

Восточная степная гадюка

Тоже ядовитая змея, но не смертельно опасная для человека. После укуса восточной степной гадюки может возникнуть отек конечностей, общее недомогание, может повыситься температура. Симптомы спадают в течении 1-3 дней.

Полоз

Неядовитая и даже полезная змея, которую часто путают с гадюкой. Ее, в отличие от щитомордника и гадюки, можно встретить на дачных участках. Полозы — отличные охотники на мышей. Характерное отличие этой змеи от других – рисунок в виде темной подковы на голове.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость