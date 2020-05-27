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Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома» в онлайн-турнире

В Сибири стартовал виртуальный отборочный этап бесплатного киберфестиваля «Кубок Ростелекома 2020». Любители игр Dota2 и World of Tanks могут принять участие в предварительных боях, чтобы выйти в финал, который в этом году также пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд турнира — сто тысяч рублей.

Источник: ПАО "Ростелеком"

В World of Tanks отборочные схватки состоятся 14 июня, 21 июня команды сразятся за возможность стать лучшими в Dota2. Заявиться на турнир можно на сайте мероприятия.

Николай Зенин,
вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

В этом году массовые мероприятия в офлайне временно отменены. Но мы решили поддержать игроков и провести ставший уже традиционным кибертурнир на «Кубок Ростелекома» в онлайн-режиме. Уверен, что фанатам киберспорта такой формат давно привычен, так что мы ждем всех, кто готов сразиться за звание лучших игроков Сибири. И нам кажется, что желающих испытать удачу в этом году будет как никогда много, потому что виртуальной энергии сибирским геймерам не занимать, несмотря на все ограничения в реальной жизни.

Гранд-финал турнира, в который выйдут 4 команды, пройдет 28 июня. Это будет интерактивное шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции.

Для того, чтобы финальные сражения прошли без задержек сигнала, «Ростелеком» предлагает геймерам и их поклонникам подключить тариф «Игровой» для домашнего интернета со скоростью до 200 Мбит/с и уникальными игровыми бонусами. Тариф дает преимущества в том числе на платформах World of Tanks и онлайн-шутере Warface. Благодаря этому киберспортсмены могут быстрее достигать результатов и «прокачивать» свой статус. Кроме того, компании «Ростелеком» и MY. GАMES предлагают игрокам воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Опция MY. GАMES доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

Организатор акции: ПАО «Ростелеком». Срок проведения: с 25 мая по 28 июня 2020 г. Подробности акции — на сайте click-storm.com

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