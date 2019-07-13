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13 июля 27°C

«Сибирские Мальдивы» теперь недоступны любителям селфи

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) 12 июля приняла решение установить пост охраны возле принадлежащего ей золотоотвала, который с подачи федеральных и зарубежных СМИ называют теперь «Сибирскими Мальдивами». Кроме того, красивое озеро теперь постоянно будет патрулировать полиция.

Новосибирские "Мальдивы".
Новосибирские "Мальдивы".
www.instagram.com/maldives_nsk/

Свои действия в СГК объяснили тем, что на производственный объект стали слишком часто проникать свадебные процессии, любители селфи и инстаграмщики. Поэтому он взят под усиленную охрану. Вокруг водоема установят еще больше камер видеофиксации.

Олег Зыков,
директор ТЭЦ:

Золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и это частная территория. Находиться здесь посторонним лицам запрещено. Фотосессии, экскурсии — недопустимы. В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача — обеспечение энергетической безопасности города.

Напомним: газета The NewYork Times опубликовала материал про «сибирские Мальдивы». Речь идет о золоотвале ТЭЦ № 5 «СГК». Агентство «Тайга. инфо» перевело эту статью. Это только добавило объекту туристической популярности. Вскоре у озера даже появился собственный аккаунт в соцсети.

На самом деле водоем является рукотворной производственной площадкой для ТЭЦ № 5, то есть золоотвалом. Голубой оттенок — это отложения солей кальция и оксиды металлов. В СГК по-прежнему утверждают, что золотоотвал в целом безопасен.

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