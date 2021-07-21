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Жизнь

Сибирские медики назвали «враньем» данные о зарплате в 100 тысяч рублей

Красноярских медиков возмутила официальная информация, согласно которой врачи получают 94 тыс. рублей в месяц, а медсестры — 48 тысяч, сообщает «ТВК Красноярск».

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Медики пишут, что 94 тыс. рублей они никогда не получали, а чтобы их заиметь, нужно работать круглосуточно и выполнять план — а сделать это невозможно.

«Я работаю в межрайонной больнице. Высшая категория, 30 лет стажа. Работаю сутками. У меня нет такой зарплаты. Еще и выбивать свои честно заработанные приходится. Переработка по часам каждый месяц до 100 часов. Отговорка у главного врача одна: вы план не выполняете. Но, позвольте, какой план? У нас почасовая оплата труда. И какой может быть план в больнице? Здоровых лечить или небеременных рожать заставить. Все деньги оседают в страховых компаниях и в карманах наших главных врачей, главных экономистов и главных бухгалтеров», — рассказал изданию один из медиков.

Медсестры получают 22−24 тыс. рублей на ставку. Чтобы получить заявленные 48 тысяч, необходимо работать на две ставки и выполнять какие-то планы.

«Какие планы? Как в анекдоте: гинекология борется за план по абортам, а роддом — по рождаемости! Что должен сделать персонал, чтобы выполнить план? Родить? Абортироваться? Вырезать несуществующий аппендицит? Сломать ногу, а потом гипс наложить, чтобы план был? Разворотили медицину. С таким графиком и зарплатой и жить некогда, домой приходят только помыться, да поспать», — возмущаются врачи.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Медики отметили, что в реальности они получают 20−30 тыс. рублей. Некоторые параллельно подрабатывают в школе, детсаду, и еще берут на дом документы оформлять, чтобы получить 30 тысяч.

Не совпадают с официальной информацией по зарплате и данные вакансий красноярских медучреждений.

Так, медсестрам и фельдшерам предлагают до 25 тыс. рублей, а врачам от 30 до 60 тысяч.

Примечательно, что накануне красноярские медики пожаловались на массовые сокращения зарплат. Многие заявили, что их доходы теперь находятся на уровне МРОТ.

«Санитарки ковидного госпиталя в Емельяново жалуются, что их перевели в уборщицы, поэтому зарплата сильно снизилась. Хотя уборщицы в принципе не имеют права работать с коронавирусными больными», — отмечает издание.

Ранее медики роддома в Башкирии посмеялись над отчетом о зарплатах. О своих «настоящих доходах» они узнали во время встречи с представителем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

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