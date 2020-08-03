Сибирские перевозчики, которых уничтожают ради миллиардов для питерской компании, устроили «траур»

В Новокузнецке частные перевозчики начали акцию протеста против «никому не нужных» изменений на маршрутах, пишет « КузПресс ».

Перевозчики планировали 1 августа провести акцию, на которой ожидали до 15 тыс. человек, однако мэрия не согласовала мероприятие.

В итоге 3 августа примерно 150 автобусов вышли на линию с черными шариками — они означают то, что «город хоронит свой транспорт».

«Кондукторы и водители, работающие на участвующих в акции автобусах, немногословны: во-первых, они на линии и болтать им некогда, а во-вторых, внимания журналистов стесняются и опасаются, поскольку мало ли что будет впереди», — пишет издание.

Один из водителей отметил, что не верит в победу, поскольку «административный ресурс все равно задавит». Поэтому уже сейчас можно думать про новую работу.

Кондуктор рассказала, что трудилась на разных маршрутах, но «их все убирать будут».

«Не понимаю, зачем. Схема, которую они там придумали, не будет нормально работать, слишком она сложная, какая-то знаете… как будто не для людей сделана, а для бумажных отчетов», — подчеркнула женщина.

Некоторые водители раздумывают над переездом в другой регион. Мотивация простая — неизвестно, «как там людей власть привечает, но хуже, чем здесь, точно не будет».

Пассажиры, ради которых власти задумали все изменения, недоумевают еще больше, чем работники сферы перевозок.

«Мы побеседовали с десятками людей на остановках: с молодежью и пенсионерами, мужчинами и женщинами — обычными людьми, которые изо дня в день пользуются городским общественным транспортом. И как это ни странно, складывается ощущение, что народ так и не понял главного: зачем?» — отмечает издание.

Траур по транспорту в Новокузнецке. kuzpress.ru Ася Калачёва.

Люди не понимают, у кого и по какой причине появилась гениальная идея переделать жизнеспособную рабочую схему, которая складывалась годами. Зачем, по выражению одного из пассажиров, «гнать взашей местных перевозчиков».

Народ не может найти ответ на вопрос «зачем убирать маршруты — самые востребованные, привычные и нужные».

Пожилой мужчина и вовсе вспомнил митинги в Хабаровске: «Вот постоим неделю на остановках, запутаемся в маршрутах — как обезьяны в лианах, и пойдем на площадь всем городом».