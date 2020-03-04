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Жизнь

Сибирские подростки из «весенней бригады» с приходом весны получили сроки за экстремизм

В Томской области вынесли обвинительный приговор в отношении участников экстремистского сообщества, сообщает региональный СК.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Молодых людей обвинили в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти и вражды.

«С сентября 2016-го по август 2017 года по инициативе двоих местных жителей — приверженцев праворадикальной идеологии, в Томске была сформирована и осуществляла свою преступную деятельность группа лиц, объединившаяся в сообщество под названием «Vesna Crew» («Весна Крю»)", — рассказали в ведомстве.

Группа состояла из четырех подростков 16−17-летнего возраста.

СК отмечает, что молодые люди размещали в интернете экстремистские видеоролики собственного производства, «содержащих факты совершения членами сообщества актов вандализма в отношении имущества лиц неславянской внешности».

Кроме того, подростки осуществляли «насильственные действия в отношении указанных лиц и представителей определенных социальных групп, в том числе с применением в качестве оружия подручных средств».

В ходе следствия в одно производство соединили 15 уголовных дел, допрошено более 50 свидетелей. Общий объем материалов составил более 40 томов.

Организатор сообщества и один из участников осуждены соответственно к 4 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двое приговорены к условной мере наказания.

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