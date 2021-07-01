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Жизнь

Сибирские полицейские прямо в суде угрожали мужу женщины, которую они пытали

В Иркутской области трое полицейских получили реальные сроки за пытки местной жительницы Марины Рузаевой, сообщает «Тайга.инфо».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Двое действующих сотрудников полиции получили по 3,5 года колонии общего режима, а их бывший начальник — 4 года. Также суд на 3 года лишил их права работать в органах.

«Ходи теперь и оглядывайся!» — крикнул мужу потерпевшей один из подсудимых во время взятия под стражу.

Правозащитники, выступавшие на стороне пострадавшей, также рассказали, что адвокат осужденных напал на супруга женщины.

В связи с этим общественники готовят заявление о преступлении. Сама Марина Рузаева в заседании не участвовала — была на приеме у врача по последствиям травм после пыток.

Спектакль &quot;Пытки&quot; в Крепостном театре
Спектакль «Пытки» в Крепостном театре
Анна Зайкова

Инцидент с пытками произошел в Усолье-Сибирском в январе 2016 года. Многодетную мать увезли в отделение полиции в качестве свидетеля по делу об убийстве соседа.

Женщине заявили, что она должна была видеть убийцу, поскольку днем находилась дома. Ее пристегнули наручниками к скамейке, а на голову надели пакет — чтобы она «все рассказала». После этого начали бить электрошокером, ногами и руками.

Суд решил, что полицейские «вступили в преступный сговор» ради «повышения раскрываемости». Но суд не смог установить, что наручники и шокер были выданы официально, поэтому не посчитал их «специальными средствами».

Такое решение повлияло на общую квалификацию дела — полицейских признали виновными в «превышении полномочий с применением насилия», исключив пункт «превышение полномочий с применением спецсредств».

В итоге борцы за общественную безопасность получили сроки меньшие, чем потребовало гособвинение. Полицейских хотели лишить свободы на 5−7 лет.

Ранее к 3 годам условно приговорили следователя СК, которого обвинили в фальсификации доказательств по делу о пытках Рузаевой — подменил одежду со следами от электрошокера.

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