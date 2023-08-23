23 августа
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Жизнь

Сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку

Пожарные спасли из горящей квартиры пять кошек и одну собаку в Омске. Об этом сообщает МЧС России.

Сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку
Сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку
МЧС России

Пожар произошел в квартире трехэтажного дома. Пламя не успело распространиться на большую площадь и охватило всего один кв. м. Однако этого хватило, чтобы едкий дым заполонил всю комнату.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили испуганных животных. Четыре кошки в страхе бегали по квартире, пятая спряталась под кровать. Собака в это время громко лаяла - звала на помощь.

Спасатели потушили пламя и вынесли всех животных на свежий воздух. Их успокоили и напоили водой.

Ранее отдыхающие на Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа. Семья нашла хромающего зверька и передала его волонтерам.

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