Пожарные спасли из горящей квартиры пять кошек и одну собаку в Омске. Об этом сообщает МЧС России.

Сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку

Пожар произошел в квартире трехэтажного дома. Пламя не успело распространиться на большую площадь и охватило всего один кв. м. Однако этого хватило, чтобы едкий дым заполонил всю комнату.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили испуганных животных. Четыре кошки в страхе бегали по квартире, пятая спряталась под кровать. Собака в это время громко лаяла - звала на помощь.

Спасатели потушили пламя и вынесли всех животных на свежий воздух. Их успокоили и напоили водой.

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