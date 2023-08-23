Сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку

Пожар произошел в квартире трехэтажного дома. Пламя не успело распространиться на большую площадь и охватило всего один кв. м. Однако этого хватило, чтобы едкий дым заполонил всю комнату.
По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили испуганных животных. Четыре кошки в страхе бегали по квартире, пятая спряталась под кровать. Собака в это время громко лаяла - звала на помощь.
Спасатели потушили пламя и вынесли всех животных на свежий воздух. Их успокоили и напоили водой.
Ранее отдыхающие на Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа. Семья нашла хромающего зверька и передала его волонтерам.