Сибирские приемные мамы покупали квартиры на деньги детей

В Кузбассе сотрудники Следственого комитет передают в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы отдела опеки в Яшкинской районе и четырех приемных мам, которым она, по версии следствия, сначала помогла усыновить детей, а потом помогала воровать их деньги, пишет «Сибдепо».

Женщины обвиняются в совершении 15 эпизодов мошенничества разных видов и 18 эпизодов служебного подлога.

С мая 2018-го по июнь 2019 года специалист органа опеки и попечительства, которая сначала помогла четырем женщинам брать опеку над несколькими приемными детьми-сиротами, затем помогла им незаконно снять деньги со счетов детей.

«Она изготавливала разрешения органа опеки и попечительства на снятие со счетов детей крупных суммы. Затем опекуны получили подписи от детей, объясняя им необходимость снятия денег различными бытовыми нуждами. Примечательно, что сначала она же помогала женщинам оформить документы на опеку, а затем незаконно оформляла разрешения на снятие крупных сумм с их счетов», — сообщает СК.

Так, одна из обвиняемых сняла со счетов двух детей 4 млн рублей и купила недвижимость своему ребенку, правда, для приличия сирот в том доме все же прописала. А потом сняла с их счетов еще 2,5 млн рублей.

Вторая женщина купила себе квартиру на те два миллиона, что сняла из «сиротских» денег. Другая приемная мама сняла со счетов семи опекаемых детей 9,5 миллиона, отремонтировала на эти деньги дом в Кузбассе и купила недвижимость в другом регионе страны.

О преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда две обвиняемые с приемными детьми переехали на постоянное место жительство в другой регион России и встали на учет в местные органы опеки и попечительства.

Последние стали проверять информацию о наличии денежных средств на банковских счетах опекаемых детей. Материалы были переданы в территориальные следственные органы.

Со следствием трое из обвиняемых сотрудничали, вину признали. Две обвиняемые вернули на счета приемных детей часть похищенных денег.

Были проведены 17 различных судебных экспертиз, результаты которых помогли доказать причастность обвиняемых к исчезновению денег со счетов потерпевших. Материалы уголовного дела составили 76 томов.