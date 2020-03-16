Сибирские спасатели спустили с крыши застрявшего подростка

Подростки забрались внутрь неэксплуатируемого здания, расположенного рядом с поликлиникой № 29.
Дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило сообщение, что один из подростков застрял на крыше и самостоятельно спуститься не может.
«С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребенок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели с помощью слесарного инструмента расширили проем убрав часть сетки, и ребенок 2009 года рождения перебрался с крыши внутрь здания», — рассказали в организации.
С подростком провели профилактическую беседу, после чего передали родителям.