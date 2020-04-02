Сибирские ученые предложили обрабатывать маски наночастицами серебра

Специалисты предложили обрабатывать маски препаратом «Арговит» с наночастицами серебра, который они разработали совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики.

«За более чем 20 лет исследований в десятках медицинских и ветеринарных организаций России и Мексики доказано, что наночастицы серебра обладают широкой противовирусной активностью и не являются селективными только для конкретного типа вируса», — отметил профессор ТПУ Алексей Пестряков.

Он подчеркнул, что специфические наночастицы серебра обладают крайне низкой токсичностью, они гораздо дешевле антибиотиков и могут храниться до двух лет.

Препарат — это 20%-ный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами.

Коронавирус , медицинская маска. CC0

В ТПУ отметили, что лекарственные препараты на основе наночастиц прошли необходимую сертификацию и давно применяются в ветеринарии для лечения вирусных и бактериальных заболеваний скота, пушных животных, домашних питомцев (чумки у собак, вируса белых пятен креветок).

«Это позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту», — пояснили ученые.

Они предлагают пропитывать фильтрующий элемент масок его раствором, разбавленным до терапевтических концентраций (1−2%).

Исследователи уже подготовили свои предложения для передачи в правительство РФ.