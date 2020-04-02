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Жизнь

Сибирские ученые предложили обрабатывать маски наночастицами серебра

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили обрабатывать тканевые медицинские маски наночастицами серебра, пишет «Тайга.инфо».

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Специалисты предложили обрабатывать маски препаратом «Арговит» с наночастицами серебра, который они разработали совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики.

«За более чем 20 лет исследований в десятках медицинских и ветеринарных организаций России и Мексики доказано, что наночастицы серебра обладают широкой противовирусной активностью и не являются селективными только для конкретного типа вируса», — отметил профессор ТПУ Алексей Пестряков.

Он подчеркнул, что специфические наночастицы серебра обладают крайне низкой токсичностью, они гораздо дешевле антибиотиков и могут храниться до двух лет.

Препарат — это 20%-ный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами.

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

В ТПУ отметили, что лекарственные препараты на основе наночастиц прошли необходимую сертификацию и давно применяются в ветеринарии для лечения вирусных и бактериальных заболеваний скота, пушных животных, домашних питомцев (чумки у собак, вируса белых пятен креветок).

«Это позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту», — пояснили ученые.

Они предлагают пропитывать фильтрующий элемент масок его раствором, разбавленным до терапевтических концентраций (1−2%).

Исследователи уже подготовили свои предложения для передачи в правительство РФ.

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