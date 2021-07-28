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Жизнь

Сибирские управления СК на транспорте объединили и подчинили генерал-майору из Бийска

Дальневосточное, Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское следственные управления СК РФ на транспорте объединили в одно Восточное межрегиональное следственное управление, сообщила пресс-служба ведомства. Его возглавил генерал-майор юстиции Алексей Александров.

Алексей Александров.
Алексей Александров.
zapsib-sut.sledcom.ru

В компетенцию Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России входит прием, регистрация, проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с водным, воздушным и ж/д транспортом, а также на таможне и других организациях в сфере транспорта.

Ведомство охватит территорию Сибири и Дальнего Востока.

Штаб-квартира нового подразделения будет находиться в Новосибирске.

Алексей Александров с 2017 года возглавлял Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Он окончил юридический факультет АлГУ, с 1997 года работал в прокуратуре Бийска, в 2011 году назначен на должность заместителя руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I степени, памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии», памятной медалью Прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре Российской Федерации».

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