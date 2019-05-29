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Жизнь

Сибирские врачи достали из желудка 16-летней девушки трихобезоар

В Томске врачи удалили из желудка пациентки волосяной ком весом в полкилограмма, сообщил региональный департамент здравоохранения. 16-летняя девушка на протяжении 10 лет жевала свои волосы.

Врачи, операция.
Врачи, операция.
zdrav.tomsk.ru

Все это время они скапливались в желудке и заняли почти 80% его объема, рассказывают медики. Сначала школьница обратилась в больницу с жалобой на выпадение волос, однако при обследовании у подростка выявили анемию и инородное тело в желудке — трихобезоар (ком волос).

Трихобезоар.
Трихобезоар.
Минздрав Томской области / tv2.today

Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка.

Девушка идет на поправку и чувствует себя удовлетворительно. Чтобы избежать рецидива, ей может потребоваться помощь психиатра, отмечают в облздраве.

За последние 25 лет это уже второй случай такого заболевания в Томске.

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