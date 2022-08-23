Сибирские врачи провели уникальную операцию на сердце двухлетней девочки

Хирурги из Новосибирска провели уникальную операцию и спасли двухлетнюю девочку из Перми. У нее был редкий порок сердца. Об этом сообщает vg.ru .

В медицинский центр в Новосибирске поступил двухлетний ребенок с врожденной анатомической особенностью. У девочки отсутствовала левая легочная артерия. По этой причине правая артерия была сильно расширена, чтобы проводить весь объем крови. Два года девочка дышала фактически одним правым легким.

Врачи предположили, что левая легочная артерия у ребенка все же есть, но полностью закупорена. Кардиохирурги решились на сложную операцию: попробовать восстановить ее проходимость. И им это удалось.

«Поскольку кровоток в левой легочной артерии долго отсутствовал, она у девочки недоразвита: диаметр составляет 3,5 мм при норме для двухлетнего ребенка 7−8 мм. Теперь сосуд будет нормально развиваться, увеличиваясь в диаметре», — рассказал vg.ru детский хирург Алексей Войтов.

Сообщалось, что до операции девочка быстро уставала и плохо набирала вес. После операции по восстановлению кровотока в легочной артерии ее состоянии должно улучшиться.