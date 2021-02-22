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Жизнь

Сибирские заключенные покоряют YouTube проникновенной песней

В Новосибирской области в колонии № 14 хор осужденных исполнил трогательную песню из фильма «Генералы песчаных карьеров» и опубликовал ролик на Youtube.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Заключенные исполнили песню для участия в творческом конкурсе «Битва хоров». Его проводит ГУФСИН по Новосибирской области для «мотивации осужденных к законопослушному поведению».

«В ИК № 14 впервые прошли подобные мероприятия, но осужденные с энтузиазмом приняли участие в данном конкурсе. Для этого в отрядах были созданы хоровые группы и на первом этапе соревнований выявился очевидный победитель — осуждённые из хоровой группы отряда № 1», — рассказали в УФСИН по Новосибирской области.

После успеха на конкурсе, видео с выступлением хора решили опубликовать на YouTube. Ролик уже набрал более 7 тысяч просмотров.

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