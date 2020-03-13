Сибирские журналисты и блогеры представили более 200 работ на конкурс «Ростелекома»

Более двухсот работ заявили сибирские журналисты и блогеры на девятый конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания «Ростелеком» в этом году проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». В соревновании представители СМИ рассказывают о развитии и применении современных телекоммуникационных, инновационных и ИТ-технологий в России.

Автором юбилейной работы стал Игорь Альтер, журналист иркутской телекомпании «АИСТ». Он представил на конкурс выпуск программы «Фактор здравого смысла», которую посвятил современным технологиям и сервису «Умный дом». Гости в студии в прямом эфире обсудили вопросы и проблемы интеллектуального управления домом, затронули темы безопасности и объяснили принципы работы умного оборудования.

Игорь Альтер «Технологии сегодня вышли на первое место во всех сферах. Говоря об умных услугах, нельзя не отметить сервисы, которые помогают сделать нашу жизнь спокойнее и безопаснее. Не удивительно, что подобные предложения становятся все более востребованными на рынке, так как именно они позволяют не переживать по пустякам», — сказал Игорь Альтер о причинах выбора сюжета для программы.

Победителей регионального этапа конкурса назовут в мае 2020 года, федерального — в июне. Их определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. Лучших журналистов ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture. Работы принимаются до 31 марта текущего года.