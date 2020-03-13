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Сибирские журналисты и блогеры представили более 200 работ на конкурс «Ростелекома»

Более двухсот работ заявили сибирские журналисты и блогеры на девятый конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания «Ростелеком» в этом году проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». В соревновании представители СМИ рассказывают о развитии и применении современных телекоммуникационных, инновационных и ИТ-технологий в России.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее».
ПАО "Ростелеком"

Автором юбилейной работы стал Игорь Альтер, журналист иркутской телекомпании «АИСТ». Он представил на конкурс выпуск программы «Фактор здравого смысла», которую посвятил современным технологиям и сервису «Умный дом». Гости в студии в прямом эфире обсудили вопросы и проблемы интеллектуального управления домом, затронули темы безопасности и объяснили принципы работы умного оборудования.

Игорь Альтер
Игорь Альтер

«Технологии сегодня вышли на первое место во всех сферах. Говоря об умных услугах, нельзя не отметить сервисы, которые помогают сделать нашу жизнь спокойнее и безопаснее.

Не удивительно, что подобные предложения становятся все более востребованными на рынке, так как именно они позволяют не переживать по пустякам», — сказал Игорь Альтер о причинах выбора сюжета для программы.


Победителей регионального этапа конкурса назовут в мае 2020 года, федерального — в июне. Их определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. Лучших журналистов ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture. Работы принимаются до 31 марта текущего года.

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