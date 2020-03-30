Сибирским бизнесменам пригрозили прокуратурой за работу во время карантина

«Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний — так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный», — отметил Травников.

По его словам, далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям президента России.

«Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжелую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нем людей. Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жестких ограничительных мер», — подчеркнул губернатор.

Андре Травников , губернатор Новосибирской области. ведомостинсо.рф/

Травников отметил, что потери будут не только «социальные». Так, по его словам, бюджет недополучит доходы и поэтому предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации.

«Мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи», — отметил глава региона.

В заключение он еще раз призвал всех руководителей и предпринимателей обеспечить карантинные мероприятия, как минимум — в течение этой недели.

При этом он настоятельно попросил подумать о безопасности сотрудников и коллективов.