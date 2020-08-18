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Жизнь

Сибирский чиновник «как орел» следил за проверкой фирмы супруги, чтобы не возвращать 2,6 млн

В Красноярском крае бывшего главу района подозревают в должностном преступлении ради «своей фирмы», сообщает региональный СК.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
СС0

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Минусинского района. Следователи уверены, что он принимал участие в управлении коммерческой организацией.

«В марте 2019 года сотрудниками службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок проводилась выездная проверка правомерности выделения субсидии ООО „Заря“, руководителем которой являлась супруга действующего на тот момент главы района», — рассказали в ведомстве.

Чиновник лично контролировал ход проверки компании и заставлял своих подчиненных вызнавать планы проверяющих. Также поручил заместителю консультировать супругу и составлять для нее необходимые документы.

Кроме того, давал личные указания работнику «Зари» — чтобы отказывался подписывать какие-либо документы, предоставленные проверяющими.

В СК пояснили, что чиновник не желал возвращать в бюджет 2,64 млн рублей, которые практически сам же и выделил «Заре» в виде субсидии.

За «незаконное участие в предпринимательской деятельности» экс-главе района грозит до 2 лет лишения свободы.

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