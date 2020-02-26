Сибирский чиновник, выпивший воду с червями, стал «человеком года»

В Кемеровской области вице-мэр Киселевска Сергей Шишкин, который ранее выпил воду с червями, отказавшись признавать проблемы с водоснабжением, стал победителем городского конкурса «Человек года — 2019», пишет « Тайга.инфо ».

Конкурс «Человек года» проводится в Киселевске с 2001 года. Это «отличная возможность, отметить трудолюбивых, неравнодушных, отзывчивых граждан, которые являются поддержкой и опорой для развития города и Кузбасса», пояснил мэр Киселевска Максим Шкарабейников.

Его зам по ЖКХ Шишкин, по данным Rusprofile, работает директором муниципального предприятия «Исток», которое занимается поставкой воды и тепловой энергии.

В 2019 года Шишкин выпил воду с червями, которую принесли на встречу с ним жители города. Он сделал это, чтобы доказать, что никаких проблем с водоснабжением нет.

Впрочем, позже СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).