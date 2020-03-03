Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибирский депутат намерен выселить из квартиры «проституток»

Депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о борьбе с дамами свободных нравов.

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Депутат отметил, что с просьбой о помощи к нему обратились жители одного из домов.

«Иногда ночные развлечения соседей могут испортить жизнь даже самым терпеливым людям. Конечно, жаловаться в налоговую — последнее средство. Но случай исключительный. Собственник живет в другом городе, а в квартиру заселил проституток или просто очень свободных нравов гражданок», — написал депутат.

По его словам, жители дома уже всюду обратились. А сам депутат до этого писал обращение в полицию и ждет ответа.

Теперь Тыртышный решил действовать хитро.

«Собственник квартиры будет объясняться с налоговой», — написал депутат.

В подтверждение своих слов депутат опубликовал фотографию обращения в региональную УФНС. Согласно документу, квартира сдается в аренду с сентября 2019 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость