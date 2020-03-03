Сибирский депутат намерен выселить из квартиры «проституток»

Депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о борьбе с дамами свободных нравов.

Депутат отметил, что с просьбой о помощи к нему обратились жители одного из домов.

«Иногда ночные развлечения соседей могут испортить жизнь даже самым терпеливым людям. Конечно, жаловаться в налоговую — последнее средство. Но случай исключительный. Собственник живет в другом городе, а в квартиру заселил проституток или просто очень свободных нравов гражданок», — написал депутат.

По его словам, жители дома уже всюду обратились. А сам депутат до этого писал обращение в полицию и ждет ответа.

Теперь Тыртышный решил действовать хитро.

«Собственник квартиры будет объясняться с налоговой», — написал депутат.

В подтверждение своих слов депутат опубликовал фотографию обращения в региональную УФНС. Согласно документу, квартира сдается в аренду с сентября 2019 года.