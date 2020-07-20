Сибирский депутат заказала себе два летних платья, а получила два детских платьица

Депутат заксобрания Красноярского края Вера Оьскина рассказала в своем Facebook про покупку у мошенников летних платьев, пишет « Проспект Мира ».

Оськина отметила, что очень редко заказывает что-либо в интернет-магазинах, но иногда делает это. И вот настал тот случай, когда ее обманули, поэтому она решила всех предупредить.

«Случайно „выплыл“ сайт с элитной одеждой с хорошими скидками — где-то около 100 моделей платьев. Лето жаркое. В период самоизоляции ужасно поправилась, решила заказать на лето два платья в пол: одно моего любимого оливкового цвета, другое — белое, льняное», — рассказала замсекретаря регионального отделения «Единой России».

С ней связался продавец, все оформил и пообещал, что товар придет к ней через 10 дней. Накануне позвонили и сказали, что посылка находится в почтовом отделении.

Оськина с нетерпением пошла на почту и получила бандероль. Она отметила, что удивилась ее маленькому размеру.

«Пришла домой, открыла пакет и обнаружила два одинаковых платья на девочек лет 14−16 из тонкой ткани. Сначала подумала, что там ошиблись… позвонила по номерам, которые остались в телефоне, оказалось, что они работают только на исходящие звонки», — поведала депутат.

После этого она предупредила всех воздержаться от каких-либо заказов, поскольку мошенники пользуются тем, что магазины не работают.

При этом Оськина указала все данные продавца, чтобы оградить людей от предполагаемых мошенников.