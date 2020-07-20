Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирский депутат заказала себе два летних платья, а получила два детских платьица

Депутат заксобрания Красноярского края Вера Оьскина рассказала в своем Facebook про покупку у мошенников летних платьев, пишет «Проспект Мира».

Платье
Платье
CCO

Оськина отметила, что очень редко заказывает что-либо в интернет-магазинах, но иногда делает это. И вот настал тот случай, когда ее обманули, поэтому она решила всех предупредить.

«Случайно „выплыл“ сайт с элитной одеждой с хорошими скидками — где-то около 100 моделей платьев. Лето жаркое. В период самоизоляции ужасно поправилась, решила заказать на лето два платья в пол: одно моего любимого оливкового цвета, другое — белое, льняное», — рассказала замсекретаря регионального отделения «Единой России».

С ней связался продавец, все оформил и пообещал, что товар придет к ней через 10 дней. Накануне позвонили и сказали, что посылка находится в почтовом отделении.

Оськина с нетерпением пошла на почту и получила бандероль. Она отметила, что удивилась ее маленькому размеру.

«Пришла домой, открыла пакет и обнаружила два одинаковых платья на девочек лет 14−16 из тонкой ткани. Сначала подумала, что там ошиблись… позвонила по номерам, которые остались в телефоне, оказалось, что они работают только на исходящие звонки», — поведала депутат.

После этого она предупредила всех воздержаться от каких-либо заказов, поскольку мошенники пользуются тем, что магазины не работают.

При этом Оськина указала все данные продавца, чтобы оградить людей от предполагаемых мошенников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость