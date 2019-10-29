Сибирский Дудь: как радиоведущий из Барнаула запустил на YouTube мотивирующий проект про деньги

В августе начал работу созданный барнаульцами YouTube-канал под названием « Родился — пригодился ». Он для тех, кто хоть раз в жизни задумывался: «А не уехать ли мне в большой город в поисках лучшей жизни?» Ребята берут интервью у местных бизнесменов, где те делятся историями о своем успехе. Такие мотивационные ролики направлены на то, чтобы показать: в Барнауле жизнь есть. Как и деньги. О развитии канала и о том, что интересного произойдет по окончании первого сезона, — в материале altapress.ru .

Краткое содержание

Как возникла идея

Идея была придумана полгода назад радиоведущим Никитой Тушевым.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Я сидел дома и вспомнил про своего друга, который занимается в Барнауле сетевым бизнесом. Он добился серьезных результатов, заработал много денег и получил машину от компании. Думаю, классно, что этот парень в 18 лет способен на такое. Потом я задумался, сколько у нас в городе людей, которые просто берут и зарабатывают здесь, никуда не уезжая.

После этого Никита стал тщательно изучать опыт успешных барнаульцев, обдумывать все за и против. Решил, что про победы было бы интересно узнать обычным парням и девушкам, которые мечтают найти себя в бизнесе.

Пару лет назад Тушев с другом занимался проектом «Провинция ТВ». Это были просто видеоблоги, подобные тем, что размещались на канале «Дневник Хача». Поэтому делать «Родился — пригодился» казалось не такой трудной задачей.

Проект «Родился — пригодился» Предоставлено altapress.ru

Изначально канал назывался «Дети маминых подруг» — люди, которые лучше тебя, на которых показывают пальцем. С этой идеей он жил один полгода.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Я такой человек, что мне нужна команда. В плане идей я легок на подъем, а вот при их реализации возникает проблема. Кому я предлагал — никто не мог. И вот ко мне на работу приходит парень Дима Егоров. Я ему все рассказал, и он поддержал.

Только название решили изменить. Было два варианта. Либо «Все лучше тебя», либо «Родился — пригодился». Первое позже показалось Никите и Диме очень обидным, а второе быстро прижилось, и начали снимать. Благодаря роду деятельности у Тушева есть выход на значимых людей в Барнауле. Он радиоведущий (Retro FM, LoveRadio), SММщик и MC в ночных клубах.

Подготовка к первому выпуску

У Никиты на тот момент был выход на Женю и Диму Ивановых — основателей сети ресторанов «Грильница».

В «Грильнице». Анна Зайкова

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Для нашего края «Грильница» — продукт народный, но никто ее владельцев не видел в лицо, ничего о них не знает. Мы решили, что было бы здорово показать их миру. Я позвонил Жене. Тот сказал, что лучше обратиться к Диме. Он согласился.

До того как позвонить Ивановым, Никита набирал людей в команду. Поиск помощников оказался не таким простым. Первый пришедший на собеседование парень хотел стать ведущим. Объяснил это тем, что ему необходимо быть в кадре, так как он «вроде как блогер, но просмотров пока нет». Не сошлись.

Потом в офисе появились операторы-монтажеры Ярослав Игнатенко и Сергей Тихомиров. Никита объяснил им, что проект из категории start up и денег пока нет, есть идея и герои.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Если мы все круто сделаем, то все большие площадки это подхватят, потому что проект новый и интересный, такого в городе не было. Ребята согласились. У них было все оборудование.

Потом начались подготовки к съемкам первого выпуска. Парни составили список вопросов и скинули его Диме Иванову, чтобы тот подготовил ответы. И поэтому, по мнению Никиты, все прошло хорошо: он быстро и четко отвечал на поставленные вопросы. Но какие-то все-таки не внесли в список специально, чтобы было интересно посмотреть на реакцию.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Не понимаю, как это начало получаться, ведь опыта в журналистике у нас нет. От слова «совсем». Сняли выпуск, сразу же с тизера нам позвонил один местный телеканал. Там заинтересовались нами и хотят взять наш проект к себе на канал. Сейчас мы ведем переговоры.

«Родился — пригодился» сегодня

Один выпуск готовится примерно неделю. Два-три дня уходит на подготовку вопросов и локаций, один день — на съемку и около трех дней на монтаж.

Проект «Родился — пригодился» Предоставлено altapress.ru

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Мы приходим в офис в семь вечера, а уходим в шесть утра. Несколько дней в таком нон-стопе. У каждого еще есть основная работа, график, поэтому собираться в другое время не получается физически. Но мы довольны собой, хоть и видим некоторые недостатки. И вообще, мы общаемся с людьми, к которым простого доступа нет, а это дорогого стоит.

Главная проблема развития проекта, как считают сами парни, — не все с радостью соглашаются сниматься.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Нам не нравится, что мы ходим и просим сняться у нас, как будто это больше нужно нам. Наши видео помогут для продвижения личного бренда, позиционирования компании, позволят узнать о человеке больше, как он достиг успеха, в конце концов. Тем более первый сезон мы делаем бесплатно.

На канале «Родился — пригодился» уже появлялись основатель сети ресторанов «Грильница» Дмитрий Иванов, предприниматель Андрей Степурко, креативный директор бренд-консалтингового агентства «Два слова» Данил Снитко, основатель и руководитель студии интернет-решений «Сибирикс» Владимир Завертайлов и создатель интернет-сообщества Barnaul22 Алексей Куреленок.

YouTube-канал проекта только начинает развиваться, у него около тысячи подписчиков. Как показывает статистика, в основном (70%) это мужчины в возрасте 25−34 лет. Сейчас выпуски в «ВК» репостит группа Barnaul 22 и таким образом набирает десятки тысяч просмотров. Самый большой, с Дмитрием Ивановым, набрал 66 тыс.

Но для того, чтобы привлечь аудиторию именно к себе на канал, его создатели проводят различные акции. Например, во втором выпуске (с Андреем Степурко) в комментариях нужно было написать историю о том, как один из подписчиков принял какой-либо вызов и справился с ним. А выигрышем стал бизнес-ланч со Степурко, где можно было поговорить о предпринимательстве.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Люди знают и смотрят нас, но почему-то не подписываются. Я стараюсь просить всех своих знакомых репостнуть анонс видео и подключить новую аудиторию. Пока продвигаемся только благодаря «сарафану» и личным рекомендациям. Уже на улице узнают. Например, недавно я стоял возле ЦУМа, проезжает на машине парень, останавливается, смотрит на меня и говорит: «Выпуск смотрю прямо сейчас, молодец!».

Как отмечают сами создатели проекта, у них есть динамика, и с каждым выпуском они растут. Второй лучше первого, третий лучше второго. На сегодняшний день на канале «Родился — пригодился» подписчики провели уже 250 тыс. часов.

В комментариях Никиту прозвали Сибирским Дудем, но стать им не было основной целью. Основная цель — замотивировать барнаульцев, показать, что на самом деле наш город — это не провинциальная дыра. Тут можно заработать столько, сколько хочешь.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

У Дудя огромный бюджет и команда из десяти человек. Здорово, конечно, если хоть какая-то параллель проводится, но опять же я — не Дудь. Но смотрю его, и мне нравится этот формат. У каждого должен быть тот, на кого хочешь быть похожим. Главное — не заиграться в копирование этого человека. Сравнивают — и ладно. Но мы считаем, что где-то похожи на Трансформатора, где-то на Дудя, где-то еще на кого-то.

Что дальше?

Парни планируют публиковать выпуски два раза в месяц. Говорят, что следующие герои — это всем известные личности города. Но какие, пока не раскрывают. Известно, что в первом сезоне выпусков будет девять.

Проект «Родился — пригодился» Предоставлено altapress.ru

Пока проект сосредотачивается на Барнауле, так как его разработчики поставили себе конечную цель первого сезона — организовать деловой форум.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Мы поняли, что бесконечно клепать выпуски классно, но хочется какой-то цели. Решили организовать для жителей Алтайского края форум, на котором участники наших выпусков будут его спикерами.

Местные предприниматели расскажут о своей жизни, бизнесе и успехе от 20 до 40 минут. Девять героев — девять спикеров. Но, скорее всего, их будет больше, так как в третьем выпуске сразу три героя. Вход будет платным.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Мы хотим заработать, но честно. Нам уже пишут: «Снимите про нас за деньги». Да, мы обозначили свою цену, но еще на этом не заработали. Отказываем в предложениях, потому что пока пишут такие личности, которые нам не подходят по формату.

К слову, сейчас снять выпуск будет стоить 50 тыс. рублей, а рекламу — 30 тыс. рублей. Позже цена будет рассчитываться индивидуально для каждого. Кому-то это будет стоить больше, кому-то меньше. Все зависит от сложности проекта или рекламной интеграции. Это позволит каналу развиваться дальше, а пока все затраты на него берет сам Никита. Также в планах сделать собственный мерч (сленговое обозначение разного рода продукции с определенной символикой) и на нем зарабатывать.

Проект «Родился — пригодился» Предоставлено altapress.ru

Второй сезон проекта «Родился — пригодился» станет в основном коммерческим. Никита рассказывает, что они хотят выйти за пределы Барнаула и, в дальнейшем, края.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

Сибирь на YouTube не освоена, никем не изучена в плане крутых предпринимателей и крутых личностей. А их большое количество, и в этом огромный плюс.

В дальнейшем на канале планируется несколько новых проектов, которые позволят охватить разную аудиторию. Никита со своей командой хотят, чтобы бренду «Родился — пригодился» придавалось более широкое значение. Не только в бизнесе, как сейчас, но и в контенте.

Сам Никита не уехал из Барнаула, потому что считает: от смены локации жизнь не изменится. Ведь голова на плечах остается той же.

Никита Тушев,

основатель проекта «Родился — пригодился»:

В Барнауле можно зарабатывать хорошие деньги, главное — понять, что у нас одной работой не обойтись. Это мой лайфхак. У меня какое-то время было шесть работ одновременно.

На вопрос, пригодился ли он сам нашему городу, отвечает: «Я в процессе».