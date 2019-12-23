Сибирский каток фаллической формы возбудил интернет

С виду каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания, пишет НГС.
Сначала над фотографиями смеялись жители Новосибирска, но уже спустя несколько часов кадр разлетелся по всей стране.
«Фраза „иди на каток“ заиграла новыми красками», — отмечают комментаторы.
Власти отреагировали на неоднозначную форму катка с юмором.
«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала заместитель мэра, глава департамента культуры Анна Терешкова в своём Instagram.