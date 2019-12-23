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23 декабря -7°C

Сибирский каток фаллической формы возбудил интернет

Фотограф Слава Степанов опубликовал в Facebook снимки ледового городка у оперного театра в Новосибирске. Каток с необычного ракурса напомнил сибирякам фаллический символ и вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

С виду каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания, пишет НГС.

Сначала над фотографиями смеялись жители Новосибирска, но уже спустя несколько часов кадр разлетелся по всей стране.

«Фраза „иди на каток“ заиграла новыми красками», — отмечают комментаторы.

Власти отреагировали на неоднозначную форму катка с юмором.

«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала заместитель мэра, глава департамента культуры Анна Терешкова в своём Instagram.

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