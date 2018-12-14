Сибирский кот, подаренный Путиным, отъелся и «изучил» японский язык

Сибирский кот по имени Мир, которого Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, стал огромным зверем и освоил язык хозяев.

С сентября 2012 года Мир живет в компании шести собратьев и со всеми отлично ладит, сообщает Nation News. У зверя отличный аппетит, а в семье кота зовут на японский манер Миру-бо. Кот вполне понимает, когда с ним говорят по-японски. Мир чтит режим: ровно в шесть утра будит хозяина, касаясь лапой его плеча и мяукая: таким образом он напоминает, что пора его кормить. «Сибиряк» отъелся с весит 8 килограммов.

«Кот здоров, стал огромный, уже восемь килограммов. По-японски понимает. В шесть утра он просит есть - подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать»: Губернатор японской префектуры Акита рассказал о жизни подаренного ему Путиным шесть лет назад кота pic.twitter.com/VEz7aPfN9Q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2018 г.

Обмен животными между российским президентом и японским губернатором произошел в 2012 году, пишет ura.ru.

Тогда глава префектуры подарил Путину щенка породы акита-ину в знак благодарности за помощь, оказанную при ликвидации последствий землетрясения в 2011 году.

Владимир Путин и Юмэ породы акита-ину. kremlin.ru

В ответ российский лидер передал Сатаке сибирского кота породы «невская маскарадная».

Японский губернатор очень привязался к питомцу. Кот стал звездой: на официальном сайте префектуры регулярно появляются фото и умилительные видеоролики с участием Мира. В резиденции ему разрешают гулять и спать там, где ему захочется.

Российские депутаты с юмором отмечали, что морда кота приобретает японские черты.