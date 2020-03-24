Сибирский кот Гидрант стал героем телешоу на Первом канале

Гостями передачи «Видели видео?» стали новосибирские сотрудники МЧС и кот с необычным именем, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

1 октября 2018 года котенок едва не погиб при пожаре на промышленном предприятии Новосибирска, которое занимается производством пластиковых труб. Теперь этот день — его день рождения по ветеринарным документам.

«Горело более 1000 квадратных метров, возгорание ликвидировали более 100 человек, более 20 единиц техники. Привлекли даже пожарный поезд», — рассказал руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Во время тушения пожара обнаружили маленького котенка, который «сильно надышался угарным газом, стоять не мог, уши подгорели».

Его привезли в часть, привели в порядок и назвали необычным именем — Гидрант.

«Два-три его отпаивали, отхаживали, оставили жить в части. Потихоньку в себя пришел, органично влился в коллектив, с игрушками играл, балбесничал понемножку, хулиганил», — рассказал командир отдельного поста пожарной части № 111 Вадим Потеряев.

Теперь в пожарной части Гидрант ловит ловит мышей.