Барнаул — столица мира, считают многие его жители. С ними согласны и представители бизнес-сообщества города. Будучи на передовой многих экономических и социальных процессов, предприниматели видят перспективы Барнаула, как на ладони. Как сделать город лучше, в каком направлении ему нужно развиваться и какова роль бизнеса в формировании Сибирского мегаполиса? Об этом мы спросили представителей крупнейших компаний краевой столицы.
Комфорт, как причина остаться
Татьяна Зенцова,
директор офиса Private Banking банка «Открытие» в Барнауле:
— По сути, наш город формируют люди, которые в нем живут. Уверена, они станут охотнее оставаться в Барнауле, если в нем будет сформирована развитая инфраструктура и представлены широкие финансовые возможности. В частности, если для поиска современных финансовых решений не придется ехать на Wall Street. В этом случае город станет более привлекательным, ведь здесь можно будет не просто комфортно жить, но и преумножать свое благосостояние благодаря современным финансовым решениям. Мы, например, представляем индивидуальные продукты, которые будут интересно и бизнесменам и топ-менеджерам. В том числе в сфере инвестирования.
Промышленность, как точка роста
Евгений Александров,
основатель ювелирного дома Alexandrov & K:
— Мое мнение: Барнаулу нужно развивать производство. Торговых центров у нас и так более чем достаточно. И уже сформировавшийся бизнес может поддержать особо перспективные направления. Полагаю, государству тоже нужно включаться в процесс. В целом же, каждому предпринимателю нужно заниматься своим делом на своем месте. А применение для инвестиций всегда найдется.
Спортивно-оздоровительные площадки, как залог здоровья горожан
Светлана Харченко,
гендиректор реабилитационного центра «Территории здоровья»:
— Наш центр «Территория здоровья» находится в сосновом бору. Это место выбрано не случайно — чистый воздух и красивый вид помогает пациентам восстанавливаться быстрее. Мы знаем, как важно для человека иметь возможность заниматься спортом и бывать на природе. Нужно развивать доступные «зеленые» площадки и парки, где человек с пользой проведет свое время. Такие места можно размещать не только в бору, но и во всех районах города. И бизнес может стать для этого точкой опоры. В частности, в Барнауле буквально на глазах растут жилые кварталы. Почему бы не предусмотреть в них озелененные территории для занятий спортом, построить стадионы, оборудовать велодорожки, посадить больше деревьев и кустарников. С высоты птичьего полета Барнаул наполнен зеленью, но ее не всегда хватает в новостройках.
Строительство, как главный элемент локомотива развития
Юрий Гатилов,
гендиректор «Жилищной инициативы»:
— В сложившейся ситуации, лучшее, что могут сделать девелоперы для города — это выжить, сохраниться и продолжить работу. Союз строителей и ассоциация «Алтайские строители», президентом которых я являюсь, разработали проекты освоения несколько больших участков, куда может в дальнейшем развиваться Барнаул в сфере градостроительной политики: район аэропорта, Булыгино и т. д. Нужно их оформлять и начинать освоение. А вот настоящим локомотивом для развития города всегда были и остаются люди. Население нужно удерживать и сохранять. Задача застройщиков в этом плане — обеспечить этот локомотив. Что касается перспектив Барнаула, то анализ показывает, что наиболее перспективными для города являются глубокая переработка сехозпродукции и (в меньшей степени) туризм.
Повышение уровня жизни, как одна из главных задач
Николай Петров,
учредитель компании ГК «Петров»:
— Я считаю, что в Барнауле все хорошо, но всегда следует стремиться к лучшему, развиваться во всех направлениях. Для этого нужно уделять внимание всем отраслям, в том числе промышленности и сельскому хозяйству. Последнее касается, конечно, региона в целом. Нужно развивать предприятия разного профиля, создавать новые рабочие места. Важно постоянно улучшать условия и повышать уровень жизни людей. А это задача не только государства, но и бизнеса.
Общественное мнение, как источник идей
Алла Трубникова,
совладелец компании «АЛЬКОН»:
— Мне нравится, что Барнаул постоянно преображается. Несмотря ни на что, люди продолжают строить, улучшать городскую среду, дорожную инфраструктуру и т.д. Горожане не останавливаются на достигнутом и постоянно ищут, как сделать краевую столицу лучше. Что касается дальнейших путей развития, в глобальном смысле, то их нужно выбирать, опираясь на мнение людей. Например, провести мониторинг общественного мнения, чтобы выяснить, в чем нуждаются барнаульцы и чего они действительно хотят. Из всего многообразия версий уже выбирать те, которые принесут наибольшее благо для всех. В их реализации может помочь бизнес-сообщество. В частности, наша компания поддерживаем спорт в таких направления, как горные лыжи, бокс, футбол.
Вау-эффект, как потенциал для бренда города
Михаил Лисовой,
коммерческий директор «БКЖБИ 1» им. В.И. Мудрика:
— Уже 10 лет я живу в Барнауле, но не перестаю любоваться его красотой, особенно, когда возвращаюсь из поездок. Меня всегда завораживает вид, открывающийся с Нового моста на въезде в краевую столицу. Это же повод развить целую концепцию, укрепить бренд города. Представляете, какой эффект будет производить открывающаяся панорама на гостей Барнаула, особенно тех, что приехали сюда впервые. Поэтому, я считаю, что нужно развивать эту часть города. Сейчас в данном процессе могут принять участие все. И мы видим, что руководство краевой столицы прислушивается к общественному горожан.
Благоустройство, как страховка от участи провинциального городка
Александр Сенин,
директор Алтайского филиала Страхового Дома ВСК:
— Барнаул — красивый, чистый город с хорошими дорогами и изумительным въездом. Он вряд ли станет местечковым городишкой. Для того, чтобы этого точно не произошло, нужно не просто любить его, но еще и заботиться, улучшать окружающее пространство. Например, я помню, что раньше Барнаул был гораздо зеленее. Мне есть с чем сравнить, ведь я уехал отсюда в Новосибирск, и вернулся только через 17 лет. Сейчас краевой столице не хватает деревьев и газонов, более развитой инфраструктуры, благоустройства. И если бы упростилась схема участия бизнеса в этих процессах, город бы от этого только выиграл. Так, я и мой коллектив готовы подключаться к уборке парков, озеленению территорий и т. д.
Малый бизнес, как залог успеха
Антон Слободчиков,
руководитель центра Мой бизнес Алтайского края:
— Барнаул планомерно приближается к уровню сибирского мегаполиса, но в отличие от большинства городов-миллионников, он более уютный. Данную тенденцию нужно обязательно сохранить, особенно с учетом темпов жилой застройки. Людям нужен удобный город с высоким уровнем сервиса и организацией отдыха. Бизнес в этом плане играет важную роль. Предприниматели способствуют улучшению городской среды — одном из основных, на мой взгляд, направлений. Практически вся сфера услуг — это результат труда бизнесменов: кафе, рестораны, досуг для детей и взрослых, салоны красоты, медицинские и образовательные услуги. Это особенно важно с точки зрения развития туризма в Алтайском крае. За ним будущее. Будучи столицей региона, Барнаул — это либо конечный, либо промежуточный пункт для туристов. Конечно, же это задает планку в сфере гостеприимства, общественного питания, логистики, культурно-исторического просвещения.