— Барнаул — красивый, чистый город с хорошими дорогами и изумительным въездом. Он вряд ли станет местечковым городишкой. Для того, чтобы этого точно не произошло, нужно не просто любить его, но еще и заботиться, улучшать окружающее пространство. Например, я помню, что раньше Барнаул был гораздо зеленее. Мне есть с чем сравнить, ведь я уехал отсюда в Новосибирск, и вернулся только через 17 лет. Сейчас краевой столице не хватает деревьев и газонов, более развитой инфраструктуры, благоустройства. И если бы упростилась схема участия бизнеса в этих процессах, город бы от этого только выиграл. Так, я и мой коллектив готовы подключаться к уборке парков, озеленению территорий и т. д.