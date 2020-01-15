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Жизнь

Сибирский мэр проверил претензии горожан и не дождался маршрутки с окраины

Мэр Бердска Евгений Шестернин раскритиковал работу вечерних маршруток после того, как не дождался транспорта в курортной зоне города, сообщает «Бердск-онлайн».

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Шестернин решил отреагировать на жалобы горожан и сам проверил, как ходит общественный транспорт после восьми часов вечера из отдаленных районов города.

«Я выезжал сам и контролировал. Маршрут № 18. В 20:00 люди не могут уехать. Это медперсонал санаториев. Да, в системе ГЛОНАСС отображается. Но людей не забирает», — подвел мэр итоги эксперимента.

Такую работу перевозчиков Шестернин назвал простым «катанием по точкам» для системы ГЛОНАСС.

«Они должны заниматься перевозкой пассажиров, по графику!» — резюмировал мэр после того, как был неприятно удивлен.

На «разносе» Шестернин поручил транспортному отделу администрации Бердска разобраться в ситуации. Чтобы больше не поступали жалобы от персонала санаториев, где рабочий день дольше обычного.

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