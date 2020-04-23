Сибирский министр уволила замов и главврача, «чтобы не раскачиваться» во время пандемии

Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра — Александр Павловских и Ольга Богданова.

Поплавских отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Богданова занималась вопросами здоровья женщин и детей.

«Когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования — нет времени на раскачку. «, — объяснила министр свое решение.