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Жизнь

Сибирский министр уволила замов и главврача, «чтобы не раскачиваться» во время пандемии

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова уволила своих заместителей и главного врача городской клинической инфекционной больницы, пишет «Сибирь.Реалии».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра — Александр Павловских и Ольга Богданова.

Поплавских отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Богданова занималась вопросами здоровья женщин и детей.

«Когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования — нет времени на раскачку. «, — объяснила министр свое решение.

Кроме того, от должности «по инициативе работодателя» освободили главного врача инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева.

В местном минздраве отметили, что Матвеев «не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции».

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