Сибирский министр уволила замов и главврача, «чтобы не раскачиваться» во время пандемии

Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра — Александр Павловских и Ольга Богданова.
Поплавских отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования.
Богданова занималась вопросами здоровья женщин и детей.
«Когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования — нет времени на раскачку. «, — объяснила министр свое решение.
Кроме того, от должности «по инициативе работодателя» освободили главного врача инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева.
В местном минздраве отметили, что Матвеев «не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции».