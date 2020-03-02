Сибирский молочник после семейной ссоры уволил жену с работы

В Кемеровской области судебные приставы помогли восстановиться в должности уволенной заместительнице генерального директора, пишет « Газета Кемерова ».

Потерявшая работу женщина обратилась в суд. Выяснилось, что она трудилась в компании, осуществляющей оптовую торговлю молочной продукцией.

Официально женщину уволили в связи с сокращением ее должности. Пострадавшая заявила, что причиной увольнения стал конфликт: она и гендиректор компании ранее состояли в браке.

«Ленинский районный суд города Кемерово, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал восстановить сотрудницу в должности», — сообщили в региональной ФССП.

К мерами принудительного характера прибегать не пришлось: уволенную сотрудницу восстановили в должности.