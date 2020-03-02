Сибирский молочник после семейной ссоры уволил жену с работы

Потерявшая работу женщина обратилась в суд. Выяснилось, что она трудилась в компании, осуществляющей оптовую торговлю молочной продукцией.
Официально женщину уволили в связи с сокращением ее должности. Пострадавшая заявила, что причиной увольнения стал конфликт: она и гендиректор компании ранее состояли в браке.
«Ленинский районный суд города Кемерово, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал восстановить сотрудницу в должности», — сообщили в региональной ФССП.
К мерами принудительного характера прибегать не пришлось: уволенную сотрудницу восстановили в должности.