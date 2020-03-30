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Жизнь

Сибирский офицер отбирал у курсантов телефоны и требовал вешалки

Офицера Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) оштрафовали за превышение полномочий. пишет «Сибирь.Реалии».

Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0

С января по июнь 2019 года командир батальона отбирал у курсантов мобильные телефоны и в обмен требовал совершать покупки.

В итоге курсанты купили 260 вешалок, два чехла для бронежилетов, уборочный инвентарь и банку краски. Еще двое курсантов отдали 5 тыс. рублей.

Годом ранее, в сентябре 2018 года, офицер узнал, что двое курсантов хотят самовольно покинуть территорию училища. Он их отпустил с условием покупки казана за 5 тыс. рублей.

Гарнизонный суд решил, что комбат дискредитировал военную службу. При этом суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа.

Офицера оштрафовали на 35 тыс. рублей.

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