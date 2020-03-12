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Жизнь

Сибирский пенсионер убил в заповеднике медведя и выложил фото в соцсети

В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело о незаконной охоте на охраняемого государством медведя, сообщает региональное МВД.

Охотник на медведя. Новосибирская область.
Охотник на медведя. Новосибирская область.
54.мвд.рф.

Останки туши медведя в августе 2019 года обнаружили охотоведы, они и обратились в полицию.

Правоохранители по фотографии в соцсетях установили и задержали подозреваемого — 64-летнего жителя города Обь.

Полицейские выяснили, что охотник находился на особо охраняемой природной территории в Каргатском районе. Он обнаружил медведя и убил его одним выстрелом из ружья.

«После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства», — рассказали в ведомстве.

Полицейские изъяли у мужчины охотничий карабин. Сумму причиненного ущерба природным ресурсам оценили в 300 тыс. рублей, которые охотник возместил в полном объеме.

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