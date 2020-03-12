Сибирский пенсионер убил в заповеднике медведя и выложил фото в соцсети

Останки туши медведя в августе 2019 года обнаружили охотоведы, они и обратились в полицию.
Правоохранители по фотографии в соцсетях установили и задержали подозреваемого — 64-летнего жителя города Обь.
Полицейские выяснили, что охотник находился на особо охраняемой природной территории в Каргатском районе. Он обнаружил медведя и убил его одним выстрелом из ружья.
«После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства», — рассказали в ведомстве.
Полицейские изъяли у мужчины охотничий карабин. Сумму причиненного ущерба природным ресурсам оценили в 300 тыс. рублей, которые охотник возместил в полном объеме.