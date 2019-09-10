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Жизнь

Сибирский реаниматолог оставила катетер в легком пациента

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении врача — реаниматолога, которая оставила катетер в легком пациента. Мужчина скончался, сообщает «Тайга.инфо».

Реанимация.
Реанимация.
55.mchs.gov.ru

В региональном Следкоме сообщили, что в январе 2018 года 23-летний мужчина находился на лечении в горбольнице «Игарская». Ему нужно было ввести лекарство с помощью катетера.

Анестезиолог-реаниматолог после процедуры оставила часть катетера в легком пациента. У мужчины развился пневмоторакс. Через несколько часов он умер.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила связь между смертью пациента и действиями врача. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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