Сибирский регион завалило снегом

13 сентября в Иркутской области выпал первый снег. На выходные синоптики передали заморозки до -6, порывы ветра до 15−20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. В соцсетях местные жители постят фото и видео с сугробами и задаются вопросом «А где же бабье лето?».

По словам очевидцев, осадки прошли в Усть-Илимском, Братском и Усольском районах, пишет irk.ru.

Пользователи в шутку поздравляют друг друга с Новым годом и удивляются, что зима началась слишком рано:

«14.09.2019 сына достал лопату, собрался идти горку строить».

«С первым днем зимы, осенью?)))»

«Зима пришла очень неожиданно».

«А ведь только 14 сентября…»

«Вот так выходишь после ночи с работы, а тут зима неожиданно. Кажется, кто-то слишком много работает».