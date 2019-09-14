Сибирский регион завалило снегом

По словам очевидцев, осадки прошли в Усть-Илимском, Братском и Усольском районах, пишет irk.ru.
Пользователи в шутку поздравляют друг друга с Новым годом и удивляются, что зима началась слишком рано:
«14.09.2019 сына достал лопату, собрался идти горку строить».
«С первым днем зимы, осенью?)))»
«Зима пришла очень неожиданно».
«А ведь только 14 сентября…»
«Вот так выходишь после ночи с работы, а тут зима неожиданно. Кажется, кто-то слишком много работает».
«14 сентября 2019. А в народе говорят, что с этого дня начинается „Бабье Лето“».