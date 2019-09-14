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14 сентября 13°C

Сибирский регион завалило снегом

13 сентября в Иркутской области выпал первый снег. На выходные синоптики передали заморозки до -6, порывы ветра до 15−20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. В соцсетях местные жители постят фото и видео с сугробами и задаются вопросом «А где же бабье лето?».

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

По словам очевидцев, осадки прошли в Усть-Илимском, Братском и Усольском районах, пишет irk.ru.

Пользователи в шутку поздравляют друг друга с Новым годом и удивляются, что зима началась слишком рано:

«14.09.2019 сына достал лопату, собрался идти горку строить».

«С первым днем зимы, осенью?)))»

«Зима пришла очень неожиданно».

«А ведь только 14 сентября…»

«Вот так выходишь после ночи с работы, а тут зима неожиданно. Кажется, кто-то слишком много работает».

«14 сентября 2019. А в народе говорят, что с этого дня начинается „Бабье Лето“».

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